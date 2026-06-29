Kevin Spacey afirma que su carrera se está recuperando tras acusaciones de abuso sexual

El actor Kevin Spacey aseguró que está “resurgiendo de la cárcel de Hollywood” luego de que fue acusado por varias personas de cometer conducta sexual inapropiada y acoso.

Spacey conversó con Bill Maher en el podcast “Club Random” y se refirió al resurgimiento que está experimentando en su carrera tras el juicio en su contra.

“Me siento mucho más bienvenido y creo que las cosas están avanzando en la dirección que esperábamos”, dijo Spacey.

El ganador del Oscar destacó que había ganado en todos los juicios con jurado en los que participó. Kevin Spacey recibió 20 acusaciones individuales y enfrentó dos juicios y diversas demandas civiles. El actor no fue condenado en ninguno de los procesos en su contra y fue absuelto de todos los cargos.

Uno de los juicios que enfrentó Spacey fue por la acusación de agresión sexual del actor Anthony Rapp. El juicio se llevó a cabo en un tribunal federal de Nueva York y el jurado lo declaró inocente.

“Hay ciertos casos en los que parte de algo es cierto, pero se ha replanteado, se ha rediseñado o se ha inventado por completo, sin duda en el caso de Anthony Rapp, un caso que ganamos en un tribunal federal de Nueva York”, dijo Spacey.

Rapp acusó a Spacey de agredirlo sexualmente en su departamento en Nueva York cuando era un adolescente en un artículo de Buzzfeed en 2017 y desencadenaron la cadena de acusaciones que llevaron al declive de la carrera de Spacey.

Durante la charla, Maher aseguró que en el caso de Spacey, “hay demasiado humo como para que no haya fuego”. El actor admitió que su comportamiento sobrepasó los límites.

“Nunca dije que no hubiera habido incendio. Simplemente no fue un incendio forestal descontrolado. Fue un pequeño incendio en la cocina que se podría haber apagado con un extintor”, dijo Spacey.

Asimismo, el actor aseguró que se siente “menos en la cárcel que antes”. “Cuando la gente empiece a escuchar los hechos y a comprender lo que ganamos en los tribunales, creo que ahora lo verán y pensarán que tal vez nueve años ya han sido suficientes”.

Tras las acusaciones de abuso sexual, la carrera de Kevin Spacey en cine y televisión se fue en picada. El actor fue despedido de la exitosa serie de Netflix “House Of Cards” y fue reemplazado por Christopher Plummer en “All the Money in the World”. Luego trabajó en producciones pequeñas europeas como “Peter Five Eight” y “The Awakening”.

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