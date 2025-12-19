Kevin Spacey regresa a la televisión con la serie ‘Minimarket’

Kevin Spacey regresa a la televisión por primera vez desde 2017, cuando fue despedido de ‘House of Cards’ tras surgir acusaciones de comportamiento sexual inapropiado en su contra que provocaron un freno abrupto a su trayectoria en Hollywood.

El intérprete estadounidense encabezará ‘Minimarket’, una comedia italiana de bajo presupuesto realizada para la cadena pública RAI (Radiotelevisione italiana), cuyo estreno está previsto para el 26 de diciembre en la plataforma RaiPlay, según informó Variety.

A lo largo de diez episodios, el ganador de dos premios Óscar se da vida a sí mismo como una figura imaginaria que actúa como guía de Manlio Viganò, un joven que trabaja en una tienda de conveniencia en Roma y aspira a convertirse en una celebridad televisiva. El rol principal recae en el actor italiano Filippo Laganà, quien comparte con Spacey varias secuencias musicales en las que interpretan “You’ve Got a Friend in Me”, de Randy Newman, y el clásico de Frank Sinatra “I’ve Got You Under My Skin”.

Según la sinopsis oficial, Spacey representa la “conciencia artística y mentor impredecible” del protagonista, dentro de una relación atravesada por discusiones, confusiones y un intercambio constante de bromas.

Esta producción supone un nuevo esfuerzo del actor por relanzar su carrera profesional, luego de que en 2023 fue absuelto de los cargos penales por agresión sexual presentados por cuatro hombres en el Reino Unido; no obstante, actualmente enfrenta tres demandas civiles por agresión sexual en Londres que se resolverán el próximo año. Spacey ha rechazado formalmente dos de esas acusaciones y todavía no ha presentado respuesta legal en la tercera.

Italia ha desempeñado un papel importante en su proceso de reconstruir su carrera. En 2021 formó parte del drama independiente ‘L’uomo che disegnò Dio’, dirigido por Franco Nero, y más tarde interpretó a “El Diablo” en el thriller psicológico ‘The Contract’.

En marzo del año pasado regresó al cine estadounidense con ‘Peter Five Eight’, una producción independiente que tuvo escasa repercusión, y recientemente ha participado en proyectos europeos como ‘The Awakening’ y ‘Holiguards’.

