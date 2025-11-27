Kevin Spacey se enfrentará a tres acusaciones más de agresión sexual

El actor Kevin Spacey deberá responder ante la justicia británica a tres demandas civiles por agresión sexual, luego de que tres hombres aseguran haber sido víctimas del intérprete entre los años 2000 y 2013. Las denuncias fueron presentadas ante el Tribunal Superior de Londres y el proceso civil podría iniciar formalmente en 2026, informó la BBC.

En una audiencia preliminar celebrada esta semana, la jueza Christina Lambert fijó como fecha tentativa de juicio el 12 de octubre de 2026, aunque aún no se ha determinado si los casos se tratarán en un solo proceso o en tres juicios consecutivos, dada la naturaleza individual de cada demanda.

Según los documentos judiciales, los hechos denunciados habrían ocurrido durante el periodo en que Spacey trabajó en el Old Vic Theatre de Londres, donde se desempeñó como director artístico entre 2004 y 2013.

Uno de los demandantes, identificado como “LNP”, sostiene que Spacey lo agredió sexualmente en 12 ocasiones entre 2000 y 2005. Otro, bajo el seudónimo “GHI”, afirma que fue agredido en 2008, episodio que, según su demanda, habría generado daños psiquiátricos y pérdidas económicas. Su querella civil había sido presentada inicialmente en 2022, pero quedó suspendida mientras avanzaba el proceso penal contra el actor.

El tercer caso corresponde a Ruari Cannon, quien renunció a su anonimato y afirma haber sido “manoseado” por Spacey en 2013 durante una fiesta posterior a una noche de prensa de la obra Sweet Bird of Youth en el Old Vic. Cannon participó en el documental Spacey Unmasked (2024), en el que relató públicamente su testimonio.

Por su parte, Kevin Spacey ha negado todas las acusaciones. Formalmente ha impugnado dos de las demandas y aún no ha presentado su escrito de defensa en la tercera.

De confirmarse la fecha prevista, el caso regresará a los tribunales británicos más de una década después de los hechos denunciados y tres años después de que el protagonista de House of Cards fue absuelto en un proceso penal, tras ser acusado por otros cuatro hombres.

