Mamdani enfrenta demanda judicial por propuesta para legalizar bicicletas eléctricas

La lucha por la seguridad y la normativa sobre bicicletas eléctricas se está trasladando de las calles y aceras de la ciudad de Nueva York a un tribunal de Staten Island.

El abogado James Walden presentó el 24 de junio una demanda contra la ciudad de Nueva York y el alcalde Zohran Mamdani en nombre de media docena de residentes, argumentando que una reciente flexibilización de las regulaciones sobre las bicicletas eléctricas expone a los residentes a un mayor peligro y riesgo diario.

La demanda, interpuesta ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, en el condado de Richmond, fue presentada con Frank Morano, residente de Staten Island y miembro del Consejo Municipal de Nueva York, como demandante principal.

Entre los demandantes hay residentes de avanzada edad, personas que resultaron heridas en accidentes y Walter Matuza, residente de Staten Island con discapacidad visual legal, que se unió a una manifestación en las escaleras del Ayuntamiento el 25 de junio.

Walden, quien dirige un grupo de vigilancia sin fines de lucro, NYC Common Sense, alega que, dado que los vehículos eléctricos como las bicicletas eléctricas no están registrados y los conductores carecen de licencia, debilitar la aplicación de la ley tiene un efecto desproporcionado.

La demanda dice que cita estadísticas de urgencias: “la ausencia de una regulación o supervisión significativa se corresponde con un aumento drástico de las muertes, las lesiones catastróficas y la conducción temeraria, lo que pone en peligro tanto a los propios conductores de bicicletas eléctricas como al público en general”.

La disputa se enfoca en la decisión del alcalde de suspender una política impuesta en la administración del exalcalde Eric Adams, que, según la demanda, incrementó importantemente los riesgos para los neoyorquinos, incluidos los usuarios de las bicicletas eléctricas.

“Eliminaron las citaciones judiciales. No hay nada que las reemplace”, señaló Janet Schroeder, fundadora de la Alianza para la Seguridad de los Vehículos Eléctricos de la Ciudad de Nueva York. “Necesitamos implementar algo en su lugar, como el registro de vehículos eléctricos”.

La demanda apunta a que la comisionada de policía Jessica Tisch, mientras Adams fungía como alcalde, indicó que la policía empezaría a emitir citaciones penales, que requerirían comparecencia ante la corte, por muchas infracciones vinculadas con vehículos eléctricos, como ignorar las señales de alto.

El 18 de marzo, Mamdani emitió una directiva política que prohíbe al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) usar la aplicación de la ley penal para infracciones básicas relacionadas con las bicicletas eléctricas, informó AMNY.

De acuerdo con la demanda, lo hizo sin verificar la eficacia de la política ni “la creciente tendencia nacional a imponer sanciones penales”.

La demanda alega que el alcalde “desestimó el criterio profesional de su propio jefe de policía”.

“Todos los neoyorquinos que transitan por nuestras carreteras, ya sea conduciendo o en bicicleta, merecen un trato justo”, expresó el alcalde en un comunicado. “Al eliminar las citaciones judiciales por infracciones de tránsito menores, garantizamos que los ciclistas y usuarios de bicicletas eléctricas, incluidos quienes reparten comida y comestibles, reciban el mismo trato que los demás usuarios de la vía pública”.

Cuando Tish anunció la nueva política, bajo el mandato de Adams, en un artículo de opinión del 14 de mayo de 2025, señaló: Hasta ahora, la rápida proliferación de bicicletas eléctricas no ha ido acompañada de una regulación significativa para su uso seguro”.

Declaró que, en los casos que proceda, se recurriría a citaciones judiciales ante comportamientos que sean “claramente ilegales, peligrosos y que degraden nuestra calidad de vida colectiva”.

Circular con vehículos motorizados por las aceras y en sentido contrario por las calles, así como no detenerse ante los semáforos y las señales de stop, son actos ilegales.

Mamdani aseveró que él y el Ayuntamiento también “reforzarían las normas de seguridad, exigirían responsabilidades a las empresas de aplicaciones y ampliarían la formación de los repartidores”.

“Este enfoque equilibrado beneficia a los ciclistas al tiempo que protege a los peatones y a los automovilistas”, agregó el demócrata.

Sin embargo, la demanda argumenta que esto se hizo sin basarse en datos, en una decisión que tiene un “impacto grave y desproporcionado en las personas mayores y discapacitadas”.

“Si cada persona que conduce una bicicleta eléctrica y cada bicicleta eléctrica estuviera matriculada y registrada, se las podría tratar como a los coches. Si no pagaran la multa, se las podría localizar”, dijo Walden. “Una citación civil es como una multa de tráfico, pero como no hay matrícula, es difícil hacerla cumplir”.

Informes “subestiman la crisis

El abogado demandante aseguró que la decisión de poner fin a este procedimiento era “arbitraria y caprichosa”, lo que exponía a los neoyorquinos a un mayor riesgo.

“Simplemente la revocó”, dijo Walden. “Nuestra postura es que el alcalde no puede justificar de ninguna manera la revocación de una política que ni siquiera se molestó en estudiar”.

Morano, uno de los demandantes, republicano que representa al distrito 51 del Consejo Municipal de Staten Island, presentó la demanda a título personal, no como concejal.

“Creo que la decisión del alcalde, mediante esta orden ejecutiva, de flexibilizar las normas empeora la situación”, afirmó. “Necesitamos hablar de más regulaciones para lograr prácticas más seguras con las bicicletas eléctricas”.

La demanda alega que “los informes policiales oficiales de la ciudad subestiman la magnitud de la crisis”, algo que Schroeder afirmó repetidamente.

“Hablo con víctimas todo el día. Ninguna tiene denuncia policial. Tienen registros de urgencias”, manifestó Schroeder, señalando que su grupo incluye 128 víctimas y solo ocho tienen denuncias policiales. “La ambulancia y los paramédicos llegan al lugar y se llevan a la persona antes de que llegue la policía, en la mayoría de los casos”.

La demanda busca como solución que la corte declare nula esa orden, permitiendo así que el NYPD y sus oficiales “hagan cumplir las leyes de tránsito según su criterio profesional en cada caso, incluso emitiendo citaciones penales a los conductores de bicicletas eléctricas en las circunstancias apropiadas”.

“Cuando la policía toma decisiones en función de la seguridad pública, el alcalde no puede, por capricho, decir: ‘No estoy de acuerdo y no voy a permitir que lo hagan'”, dijo Walden. “Cualquier ciudadano afectado por esa política tiene derecho a impugnarla si tiene un efecto demostrable en su seguridad”.

No obstante, el director ejecutivo de Transportation Alternatives, Ben Furnas, elogió al alcalde por “poner fin a la desacertada y extraña estrategia de la administración anterior para atacar a los neoyorquinos que se desplazan en bicicleta”.

Se oponía a “castigar penalmente a los ciclistas, mientras que a los conductores solo se les imponen multas de tráfico por la misma infracción”.

Mamdani nombró medidas para incrementar la capacitación de los repartidores y dijo que la ciudad seguirá trabajando con Citi Bike “para impulsar mejoras adicionales en materia de seguridad”.

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