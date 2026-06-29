Ronaldo Nazário pidió disculpas a todos los padres por su peinado en el Mundial 2002

Ronaldo Nazário apuntó directamente al célebre corte de cabello que lució en la final del Mundial de Corea y Japón 2002, un estilo que inspiró a miles de jóvenes y que, con el paso del tiempo, se transformó en motivo de arrepentimiento para el propio brasileño.

En una entrevista reciente concedida al diario deportivo francés L’Equipe, el exdelantero declaró: “Antes que nada, me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con todos los padres por mi peinado de 2002”.

El exfutbolista explicó que muchos niños, inspirados por su figura y su éxito en el torneo, imitaron el estilo, lo que generó incomodidad y molestias en numerosas familias. Ronaldo reconoció sentirse responsable por esa “moda” inesperada: “Sé que muchos padres tuvieron que aguantar que sus hijos quisieran ese corte, lo siento mucho por ellos”, dijo.

Ronaldo 2026 -> Ronaldo 2002.pic.twitter.com/bdBSoDoaoH — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 24, 2026

El liderazgo de Ronaldo en el Mundial 2002

El Mundial de 2002 no solo se recuerda por el peinado del Fenómeno, sino también por su brillante actuación deportiva. El delantero lideró a la selección de Brasil y anotó ocho goles en el torneo, incluidos dos en la final frente a Alemania, que sellaron el triunfo por 2-0. Según la cobertura de medios europeos, aquella gesta consolidó a Ronaldo como uno de los grandes referentes futbolísticos de su generación.

“Me enfrenté a una lesión de rodilla irreversible, y solo una nueva preparación, combinando un trabajo físico y mental inmenso e incansable, podría llevarme donde quería estar”, afirmó en su conversación con el diario francés.

Ronaldo recordó que, tras superar las dudas sobre su estado físico, encontró en el trabajo psicológico y en la determinación personal la clave para volver al máximo nivel y conquistar su segundo Mundial.

A lo largo de los años, el legado de Ronaldo fue objeto de análisis tanto por su impacto deportivo como por su influencia fuera del campo. El propio exdelantero reflexionó en diversas ocasiones sobre la presión mediática, el peso de las expectativas y la dificultad de gestionar la fama en el fútbol de élite.

Su figura continúa generando interés, especialmente durante las grandes competiciones internacionales, donde suele ofrecer análisis y opiniones sobre los protagonistas actuales.

Seguir leyendo:

Brasil vino de atrás para ganar a Japón en el último minuto y clasificar a octavos de final del Mundial 2026

Ancelotti explica que dejó a Neymar sin jugar ante Japón pues “esperaba la prórroga”

ONU alerta riesgo de calor extremo en New York durante la final del Mundial 2026