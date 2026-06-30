Alexandria Ocasio-Cortez presentó enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para atender crisis de agua en Puerto Rico

NUEVA YORK – Entre las enmiendas que presentó la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) figuraba una que buscaba que el gobierno de Estados Unidos atendiera la crisis de agua que se ha agravado en las pasadas semanas en Puerto Rico.

La enmienda 1095 de Ocasio-Cortez le hubiera requerido al Departamento de Defensa de EE.UU. desarrollar un marco para apoyar la respuesta del territorio ante las fallas de infraestructura, “incluyendo el sistema de acueductos obsoleto, que causa interrupciones generalizadas del servicio y acceso irregular a agua potable segura”.

La enmienda fue copatrocinada por la también representante de NY, Nydia Velázquez.

El texto de la enmienda incluía una sección titulada “Plan del Departamento de Defensa para Apoyar Esfuerzos para Mitigar las Fallas en la Infraestructura den Puerto Rico”.

Bajo ese encasillado se indica que el Secretario de Defensa elaboraría un plan para apoyar los esfuerzos destinados a mitigar las fallas en la infraestructura de Puerto Rico, “incluyendo un sistema de acueductos envejecido, interrupciones generalizadas del servicio, baja presión de agua y falta de suministro de agua potable”.

En un comunicado enviado a El Diario este lunes, la legisladora de origen boricua también mencionó la enmienda 1100 para exigirle a la referida agencia federal que publique un informe sobre el uso de cualquier instalación militar en Puerto Rico.

El pedido también fue copatrocinado por Velázquez, que representa el distrito 7 que incluye zonas de Brooklyn y Queens.

La enmienda 932, liderada por Velázquez y a la que se unió AOC, disponía para que el gobierno federal presentara un informe sobre las justificaciones de la reanudación de los ejercicios militares y el estado de las labores de limpieza en Vieques, Puerto Rico.

La isla municipio estuvo ocupada durante décadas por la Marina estadounidense y sus efectivos realizaron prácticas militares que como secuela dejaron los terrenos contaminados y una proporción mayor de enfermedades como el cáncer entre sus habitantes.

La congresista del distrito 14, que comprende zonas de El Bronx y Queens, planteó en el parte de prensa que las enmiendas buscaban aumentar la supervisión de las ventas de armas al extranjero y defender los compromisos en materia de derechos humanos en todo el mundo.

En esa dirección, Ocasio-Cortez respaldó una enmienda de la también progresista, pero de Illinois, Delia Ramírez, para prohibir el uso de fondos del Departamento de Defensa para aplicar sanciones contra Cuba.

Otra enmienda de AOC fue la 926, que copatrocinaron los representantes demócratas de Texas e Illinois, Greg Casar y Jesús García, respectivamente, para restringir el uso de fondos de ese Departamento para la cooperación en materia de seguridad con el gobierno de Ecuador hasta que el secretario de Defensa y el de Estado certificaran ante el Congreso que dicho gobierno cumple con las leyes de derechos humanos.

Actualmente, el Congreso discute la NDAA.

En un comunicado este martes, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes notificó que, de las 1,396 enmiendas registradas, solo 312 fueron admitidas a trámite.

Dicho comité remitió el paquete al pleno para su consideración. No hay información al momento que apunte a que alguna de las enmiendas de las congresistas fue incluida.

The Hill reportó ayer que el comité aprobó, por 8 votos a favor y 4 en contra, siguiendo líneas partidistas, una norma para fusionar la Ley para Salvaguardar la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE America) con la NDAA.

El presidente Donald Trump lleva semanas presionando para que se apruebe la legislación que requeriría que todos los votantes en elecciones muestren prueba de ciudadanía.

Roturas en el Superacueducto, a mediados de este mes, que dejaron sin el servicio a miles de boricuas en la isla expusieron varios de los problemas en el sistema, ligados a la falta de mantenimiento y de dragado de represas y a la ausencia de un plan concreto y estructurado para atender los mismos.

Al momento, sigue pendiente un racionamiento de agua para Canóvanas y Loíza sin que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) haya tomado una decisión final.

Hoy, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, le solicitó al presidente ejecutivo de la corporación pública una investigación exhaustiva para determinar las causas de los incidentes y descartar cualquier posible acto de sabotaje contra la infraestructura de la agencia.

En un comunicado de La Fortaleza, se argumentó que, aunque al momento no existe evidencia que permita concluir que los eventos fueron provocados, “la naturaleza, la frecuencia y la concentración de los incidentes en áreas específicas ameritan una investigación rigurosa, en coordinación con las autoridades estatales y federales de seguridad, de ser necesario”.

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