El regreso más esperado de Starbucks: S’mores Frappuccino y dos nuevas versiones

Starbucks, muy a tono con las nuevas tendencias, crea innovaciones como los Refreshers y la espuma fría para satisfacer las necesidades de los consumidores. Para esta temporada, la marca trae de regreso el aclamado S’mores Frappuccino junto a dos nuevas versiones: un S’mores Cold Brew con espuma fría de malvavisco y un Iced S’mores Chai.

La sirena verde anuncia para el verano un menú con una colección que busca ofrecer momentos de alegría, con productos que van desde cake pops hasta innovadores refrescos. Al respecto, la vicepresidenta de experiencia global del menú, Dana Pellicano, destaca la importancia de elegir el momento adecuado para el lanzamiento de un nuevo producto, asegurando así su éxito.

El regreso de un favorito de los fans

Una combinación multisensorial que evoca la clásica tradición de asar malvaviscos con chocolate y galletas Graham al aire libre. Crédito: Starbucks | Cortesía

Starbucks apuesta fuertemente a uno de los consentidos de los clientes: el S’mores Frappuccino, que salió a la venta por primera vez en 2015. Una de las artífices de su creación, Lisa Beckman, explica que “esta bebida no se trata solo de recrear el sabor de un dulce favorito, sino de recrear una sensación: la alegría de la conexión veraniega con los amigos”.

“Luego, dimos vida a esa idea a través de un delicioso Frappuccino, combinando sabores y texturas para crear una experiencia multisensorial y emocional”, agrega Beckman.

Las bebidas fueron especialmente diseñadas para esos momentos de compartir en los veranos al aire libre y para pasar tiempo con amigos y familiares. El centro de este lanzamiento busca vincular las bebidas con los recuerdos nostálgicos de asar s’mores alrededor de una fogata, un dulce sencillo hecho con malvaviscos tostados entre trozos de chocolate y dos galletas Graham.

Sobre los nuevos sabores, se confirma que estará en el menú la receta original del nostálgico S’mores Frappuccino, junto con el nuevo S’mores Cold Brew (con su innovadora espuma fría de malvavisco) y el inédito Iced S’mores Chai, que los clientes podrán encontrar en el nuevo menú de Chai de Starbucks.

Los miembros de Starbucks Rewards tendrán acceso anticipado a las bebidas el 30 de junio, y estarán disponibles para el público general a partir del 1 de julio. Cabe destacar que todas las bebidas estarán disponibles por tiempo limitado.

Elementos destacados del menú

Cake Pops: llegaron al menú de la gigante del café en 2011. Desde su lanzamiento hasta la fecha han evolucionado al punto de que, en este verano, registraron la mayor venta en un solo día en la historia de Starbucks.

llegaron al menú de la gigante del café en 2011. Desde su lanzamiento hasta la fecha han evolucionado al punto de que, en este verano, registraron la en la historia de Starbucks. Starbucks Refreshers: estas bebidas refrescantes y energizantes llegaron al menú en 2012. Han sido tan bien recibidas que ya representan una categoría de negocio de 2 mil millones de dólares, demostrando cómo la marca sigue capturando el interés del público a través de la innovación constante.

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