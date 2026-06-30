Guillermo del Toro es nombrado miembro de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

El director mexicano Guillermo del Toro fue nombrado como parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood, así lo informó la organización en un comunicado.

La nueva junta también estará conformada por el productor de Broadway John Gore y la productora de cine Gale Anne Hurd. Amy Homma, directora y presidenta del museo, resaltó la labor de Guillermo del Toro por su visión de la preservación del cine.

“También nos complace dar la bienvenida a Guillermo, un cineasta consumado que comparte nuestra visión de la educación pública y la preservación de la historia del cine, y esperamos con interés la perspicacia y la creatividad que aportará. Sus diversas perspectivas ayudarán a seguir expandiendo el impacto del museo en todo el mundo. Esperamos colaborar con ellos para impulsar la misión del Museo de la Academia y consolidar el impulso para el futuro”, expresó Homma en un comunicado.

La junta directiva tiene como objetivo garantizar que el museo pueda mantenerse financiera y organizativamente a largo plazo de forma estable y garantizar su transparencia ante el público.

Este nuevo nombramiento para Del Toro llega luego de que la Academia de Hollywood lo eligió por primera vez como miembro de la Junta de Gobernadores, en la rama de directores. El tres veces ganador del Oscar forma parte de este selecto organismo para el periodo 2026-27.

La Academia de Hollywood cuenta con 19 ramas, cada una representada por tres gobernadores.

Guillermo del Toro es un reconocido cineasta a nivel internacional que ha ganado dos premios Oscar en la categoría Mejor Dirección. Su primer Oscar como director fue en 2018 por la película “The Shape of Water”, cinta que también se alzó con la estatuilla a Mejor película. El segundo Oscar llegó en 2023 en la categoría de Mejor película animada con su versión de “Pinocho”. En la edición de 2026 de los premios Oscar, la película “Frankenstein” de Del Toro obtuvo nueve nominaciones y se llevó tres estatuillas en categorías técnicas: Mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peinado y Mejor Diseño de Producción.

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