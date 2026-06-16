Guillermo del Toro se suma a la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

El director mexicano Guillermo del Toro fue elegido para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood, en el área de directores.

El tres veces ganador del Oscar forma parte por primera vez en su carrera de la composición de este selecto organismo para el periodo 2026-27.

“La Junta de Gobernadores define la visión estratégica de la Academia, preserva la salud financiera de la organización y garantiza el cumplimiento de su misión”, reza el comunicado de la institución.

Guillermo del Toro ha ganado dos premios Oscar en la categoría Mejor Dirección. El primero en 2018 con “The Shape of Water”, película que también se alzó con la estatuilla a Mejor película. El segundo Oscar llegó en 2023 en la categoría de Mejor película animada con su versión de “Pinocho”. En la edición de 2026 de los premios Oscar, la película “Frankenstein” de Del Toro obtuvo nueve nominaciones y se llevó tres estatuillas en categorías técnicas: Mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peinado y Mejor Diseño de Producción.

Entre los nuevos integrantes también de la Junta de Gobernadores de Hollywood destacan Michael Goi (Rama de directores de fotografía), Anne Goursaud (Rama de editores de cine), Patricia Dehaney (Rama de maquilladores y peluqueros), el compositor Kris Bowers (Rama de música), entre otros.

Otro director que se suma a la Junta es David Leitch, conocido por la saga John Wick, quien impulsó la creación de la categoría de acrobacias que será reconocida por primera vez en la ceremonia de 2027.

Para este periodo, varios miembros fueron reelegidos. Algunos de ellos fueron el actor Lou Diamond Phillips (rama de actores); Jinko Gotoh (rama de animación), Daniel Orlandi (rama de diseñadores de vestuario); Hannah Minghella (rama ejecutiva) o Dana Stevens (rama de guionistas), entre otros.

La Academia de Hollywood cuenta con 19 ramas, cada una representada por tres gobernadores, quienes pueden ejercer hasta dos mandatos de tres años, consecutivos o no, con una pausa obligatoria de dos años antes de optar a dos mandatos adicionales, para un máximo vitalicio de 12 años.

La Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood define anualmente la visión estratégica de la organización, coordina el resguardo financiero de los fondos institucionales y garantiza el cumplimiento cabal de sus objetivos culturales.

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