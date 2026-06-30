NASA revela impactante cifra de edificios dañados tras los terremotos en Venezuela: casi 59 mil estructuras afectadas

La magnitud de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles continúa revelándose con el paso de los días. Un análisis preliminar elaborado por la NASA estima que alrededor de 58,870 edificaciones habrían sufrido daños o colapsado como consecuencia del doble movimiento telúrico, una cifra que refleja el enorme impacto estructural del desastre.

La evaluación fue realizada mediante imágenes satelitales y forma parte de los primeros esfuerzos internacionales para dimensionar la devastación. Sin embargo, la agencia espacial estadounidense aclaró que se trata de una estimación inicial que todavía debe ser verificada mediante inspecciones en tierra.

La NASA utilizó imágenes satelitales para calcular los daños

El informe se elaboró con información obtenida por el radar del satélite Sentinel-1, perteneciente al programa europeo Copernicus. Los especialistas compararon imágenes captadas antes y después de los terremotos para identificar cambios en la superficie urbana compatibles con daños en edificios.

Las observaciones incluyen registros obtenidos entre el 24 y el 25 de junio, tanto en las inmediaciones del epicentro como en sectores densamente poblados del área metropolitana de Caracas. Posteriormente, esas imágenes fueron contrastadas con una base de datos de referencia mediante algoritmos que detectan alteraciones estructurales.

La NASA explicó que este tipo de análisis permite generar mapas de afectación apenas unos días después de una catástrofe, lo que facilita la planificación de las primeras acciones de emergencia. No obstante, subrayó que los resultados son preliminares y no reemplazan las evaluaciones realizadas por ingenieros y autoridades locales.

Como parte de su respuesta ante desastres naturales, la agencia activó su sistema internacional de monitoreo, que actualiza constantemente los mapas conforme llegan nuevos datos satelitales.

La Agencia Espacial Europea también monitorea la emergencia

Paralelamente, la Agencia Espacial Europea (ESA) trabaja con la misma información proporcionada por Sentinel-1 para medir las deformaciones del terreno provocadas por los sismos.

A través de técnicas de interferometría satelital, los expertos pueden detectar desplazamientos de apenas unos milímetros comparando imágenes tomadas antes y después del evento. Los primeros productos muestran una extensa franja de afectación que se extiende desde Caracas hasta sectores cercanos a Puerto Cabello, a más de 200 kilómetros de distancia.

Este tipo de información resulta clave para identificar zonas donde el suelo pudo haber perdido estabilidad, un aspecto fundamental antes de iniciar labores de reconstrucción o permitir el regreso de la población a determinadas áreas.

Aumentan las víctimas y continúa la búsqueda de desaparecidos

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, la situación humanitaria continúa deteriorándose. Las cifras oficiales más recientes reportan 1,719 personas fallecidas, más de 5,000 heridas y miles de desplazados que permanecen fuera de sus hogares debido a los daños y al temor provocado por las constantes réplicas.

Las operaciones de búsqueda siguen activas en distintos puntos del país. El coordinador humanitario de Naciones Unidas (ONU) en Caracas, Gianluca Rampolla, informó que aún no existe un número definitivo de desaparecidos, por lo que los equipos de rescate decidieron extender las labores más allá de las primeras 72 horas al existir indicios de personas atrapadas bajo los escombros.

Como parte de la preparación para un posible incremento en el número de víctimas, la ONU y las autoridades venezolanas acordaron la adquisición de 10,000 bolsas mortuorias, una medida preventiva que refleja la preocupación por la evolución de la emergencia.

Además, la ONU informó que se están habilitando centros de atención para brindar refugio temporal, asistencia médica, alimentos, agua potable y apoyo psicológico a las familias afectadas.

Las próximas etapas estarán enfocadas en la remoción de escombros, la inspección de hospitales, escuelas e infraestructura crítica, así como en la realización de estudios geotécnicos que permitan determinar qué zonas podrán ser reconstruidas de manera segura.

Aunque las imágenes satelitales ofrecen una primera radiografía de la devastación, serán las inspecciones sobre el terreno las que permitan conocer con precisión el alcance de los daños provocados por uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en Venezuela. Entretanto, las autoridades, organismos internacionales y equipos de rescate mantienen los esfuerzos para localizar sobrevivientes y atender a miles de personas que permanecen sin vivienda mientras continúa la actividad sísmica en la región.

Sigue leyendo:

* Dónde donar para Venezuela en Nueva York y Nueva Jersey: centros de acopio para ayudar a las víctimas del terremoto

* Cómo los terremotos en Venezuela expusieron años de vulnerabilidades

* Abuela venezolana resistió 3 días sepultada tras el terremoto; solo pidió una Coca-Cola al ser rescatada