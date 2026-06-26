Imágenes satelitales revelan el antes y el después de la devastación tras el doble terremoto en Venezuela

Una de las zonas más golpeadas por los 2 terremotos consecutivos que azotaron la zona costera central de Venezuela el miércoles a las 18:04 hora local (el primero de 7,2 de magnitud y el segundo de 7,5), es La Guaira.

Este estado, que se asienta en una estrecha franja de tierra entre el mar Caribe y las faldas del cerro El Ávila, y que se encuentra a tan solo 30 kilómetros de Caracas, fue declarado “zona de desastre” por la magnitud de la devastación.

Más de 100 edificios quedaron completamente destruidos en La Guaira, según señaló una agencia de la ONU.

El dato fue confirmado por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien añadió que hay más de 70,000 familias damnificadas.

Las primeras imágenes satelitales muestran cómo, donde antes había edificios, ahora solo quedan escombros. Donde antes se veían almacenes industriales, hoy se ven estructuras deformadas.

Las capturas de la empresa de inteligencia geospacial Vantor revelan la destrucción en varios puntos de la ciudad costera de La Guaira.

Se ven edificaciones y bloques de departamentos destruidos en la playa de Puerto Viejo y en Playa Grande, una de las playas más frecuentemente visitadas del litoral central venezolano.

En Catia La Mar, la ciudad más poblada de La Guaira con cerca de 112,000 habitantes, complejos residenciales completos aparecen ahora convertidos en montones de escombros, con las ventanas destrozadas y las tuberías expuestas.

Entretanto, los equipos de rescate trabajan a contrarreloj buscando sobrevivientes entre las ruinas, mientras familiares y amigos, en medio de su desesperación por la desaparición de seres queridos, buscan con sus propias manos a falta de maquinaria pesada y otro tipo de herramientas necesarias.

Según explicó el Dr. Franklin Rodríguez al programa Today de la BBC, la situación que los médicos enfrentan allí es desesperada.

Franklin, quien reside normalmente en Caracas pero viajó a la zona, describió el sistema sanitario como completamente colapsado, y señaló que los dos hospitales principales del estado están “totalmente desbordados”.

“Hay una grave escasez de medicamentos y material sanitario. Los centros médicos no tienen capacidad para atender al enorme volumen de personas, y muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros”, afirmó Franklin.

La Guaira es el principal punto de entrada Venezuela. Alberga el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, y que registra el mayor número de rutas internacionales.

Además, es uno de los centros económicos y turísticos más importantes del país. Allí se concentra una intensa actividad comercial y portuaria que la convierte en una pieza clave para el país.

El elevado número de víctimas que dejó el terremoto –por ahora solo se han confirmado cientos pero se estima que la cifra final será muy superior- se debe no solo a la magnitud de ambos movimientos telúricos, sino a que las viviendas en las que habita la población son estructuras vulnerables a los terremotos, detalló el Instituto Geológico de Estados Unidos.

La mayoría de ellas están construidas con mampostería de ladrillo sin refuerzo y con bloques de adobe.

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