Todo sobre el nuevo vaso Dunkin’ Eagle: precio, cómo conseguirlo y bebidas gratis

El águila americana es un símbolo de patriotismo de Estados Unidos desde 1782, cuando fue elegida para representar los ideales de la nación. De ahí que tenga un significado tan especial para los estadounidenses, un elemento que Dunkin’ no dejó pasar para la celebración de los 250 años, creando una copa coleccionable con una tapa en forma de águila.

Los vasos de colección de grandes cadenas (como Starbucks con su famoso oso barista) se han vuelto virales en redes sociales. Por lo que este lanzamiento de Dunkin’ combina a la perfección la viralidad de los vasos en tendencia con el espíritu estadounidense.

Un símbolo con vigencia

El águila americana, o águila calva, es un referente de la fuerza, libertad, independencia y orgullo de Estados Unidos. Fue elegida por los fundadores para representar a la nueva nación.

Se trata de un ave originaria de Norteamérica que imprime un símbolo de fortaleza y poder. Con el paso del tiempo, se convirtió en una figura distintiva del país que hoy está presente no solo en el escudo, sino también en el sello presidencial, elementos de las fuerzas militares, documentos oficiales, billetes y más.

La rica historia cultural del águila americana hace que productos como un vaso temático con esa forma tengan un significado especialmente patriótico para esta fecha histórica.

Lo que debes saber de la nueva copa Dunkin’ Eagle

La nueva copa Dunkin’ Eagle destaca por su diseño transparente y una detallada tapa esculpida en forma de águila americana. Crédito: Dunkin | Cortesía

¿Qué es? Es un vaso coleccionable de edición limitada lanzado para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos . Destaca por su diseño transparente y una llamativa tapa esculpida en forma de águila.

Es un lanzado para conmemorar el . Destaca por su diseño transparente y una llamativa tapa esculpida en forma de águila. Precio y disponibilidad: Tiene un costo de $10.99 y se puede adquirir en los establecimientos Dunkin’ participantes de todo el país hasta agotar existencias (la disponibilidad puede variar según el restaurante).

Tiene un costo de y se puede adquirir en los establecimientos Dunkin’ participantes de todo el país hasta agotar existencias (la disponibilidad puede variar según el restaurante). Beneficio inmediato: La compra del vaso incluye una bebida mediana gratis a elección del cliente.

La compra del vaso incluye una a elección del cliente. Promoción exclusiva (Código interno): Cada vaso contiene un código único que te permite comprar una bebida mediana de la línea Refresher o Dunkin’ Zero por solo $3 .

Cada vaso contiene un código único que te permite comprar una bebida mediana de la línea o . Condiciones del código: Esta oferta especial dura 30 días a partir de su activación, permitiendo el descuento para una bebida al día. La fecha límite para activar y canjear estos códigos es el 31 de julio de 2026.

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