Amazon y JCPenney lanzan descuentos para ahorrar en gasolina este 4 de Julio

Con millones de estadounidenses preparándose para viajar durante el fin de semana del Día de la Independencia, Amazon y JCPenney anunciaron promociones especiales para ayudar a los conductores a reducir el gasto en gasolina o recuperar parte de ese dinero mediante descuentos en compras.

Las ofertas estarán disponibles durante las celebraciones del 4 de Julio, aunque cada empresa estableció requisitos distintos para participar.

Amazon ofrecerá hasta 50 centavos de descuento por galón

Los miembros de Amazon Prime que vinculen su cuenta con la aplicación Earnify podrán ahorrar 50 centavos por galón en una carga de combustible realizada entre el 2 y el 5 de julio.

La promoción será válida únicamente para una carga de gasolina y podrá utilizarse en más de 7,500 estaciones participantes de BP, Amoco, ampm y Thorntons.

Además de esta oferta especial, Amazon recordó que los miembros Prime cuentan durante todo el año con un beneficio poco conocido: un descuento permanente de 10 centavos por galón en esas mismas estaciones participantes.

JCPenney dará $10 de descuento por cargar gasolina

Por su parte, JCPenney lanzó una promoción diferente para el viernes previo al feriado.

Los clientes que presenten en cualquier tienda de la cadena un comprobante de compra de gasolina, ya sea impreso o digital, obtenido en cualquier gasolinera, recibirán $10 de descuento en compras de $10 o más.

A diferencia de la oferta de Amazon, esta promoción no requiere membresía y está abierta a todos los consumidores.

JCPenney busca ayudar a las familias

La directora ejecutiva de la marca JCPenney, Michelle Wlazlo, explicó que la iniciativa busca aliviar parte de los gastos que enfrentan las familias durante el fin de semana festivo.

“JCPenney siempre ha estado ahí para ayudar a las familias a estirar su presupuesto sin pedirles que comprometan el estilo, la calidad o el valor”, señaló.

También añadió: “Ya vas camino a la gasolinera, así que ¿por qué no aprovechar la oportunidad para recuperar algo de dinero? Fuel Up and Save es una forma divertida de convertir un gasto cotidiano en una recompensa en JCPenney, para que puedas pasar el fin de semana festivo creando recuerdos con las personas que amas y no preocupándote por cada dólar que gastas para llegar hasta allí”.

La gasolina también ha bajado de precio

Las promociones llegan en un momento en que el precio del combustible también muestra una tendencia a la baja.

De acuerdo con un informe publicado por GasBuddy, el precio promedio de la gasolina disminuyó en 46 estados durante la última semana, lo que redujo el promedio nacional en casi 7 centavos, hasta ubicarse en $3.78 por galón, su nivel más bajo desde marzo.

Según el reporte, la baja está relacionada con la disminución de los precios del petróleo tras un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que ayudó a aliviar las tensiones y permitió la reapertura del Estrecho de Ormuz, mejorando el suministro mundial de crudo.

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