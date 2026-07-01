Alicia Machado se defiende de las críticas por ir a un concierto tras los terremotos en Venezuela 

La ex Miss Universo Alicia Machado explotó ante las críticas que ha recibido por asistir a un concierto del cantante mexicano Carín León días después de que dos fuertes terremotos causaron estragos y miles de muertes en su país natal, Venezuela.

Alicia Machado publicó videos disfrutando el concierto, por lo cual recibió críticas de usuarios a quienes les pareció desconsiderado que asistiera al concierto a pesar del luto que está viviendo su país. Las críticas fueron retomadas por el programa “El Gordo y la Flaca” de Univision.

“Alicia Machado, fuertemente criticada por asistir al concierto de Carín León en medio del dolor y luto que se vive en Venezuela”, tituló el programa.

La empresaria y actriz publicó un video en el que expresa su molestia por los comentarios que ha recibido, se mostró cansada de las constantes críticas y denunció una campaña de desprestigio en su contra.

“Estoy muy triste por el odio que hay, las ganas de algunos medios de comunicación de seguirme violentando mediáticamente, construyendo campañas de odio en mi contra, posteando análisis sobre mi persona una y otra vez. Yo no sé de verdad qué fue lo que les hice para yo recibir tanto odio por cada cosa que hago. Es difícil”, dijo entre lágrimas.

Machado aseguró que desde el año pasado decidió alejarse un poco del ojo público debido a las constantes críticas que recibe y el impacto emocional de esta situación, tanto en ella como en su familia.

“De verdad que el peso de la opinión pública, las campañas de odio en mi contra, las campañas de desprestigio han mermado mi trabajo, han lastimado a mi familia, me han desequilibrado a mí, me han maltratado de muchas formas y ya no tengo muchas ganas de pasar por eso”, dijo.

A diferencia de los comentarios que ha recibido, Alicia Machado ha contribuido a las campañas de donación para Venezuela a través de una organización benéfica, Global Empowerment Mission. La empresaria también ha compartido información sobre centros de acopio y más.

“Qué necesidad, si ustedes tuvieran la mínima idea de lo que yo he estado trabajando desde que empezó esto, desde la hora 1”, dijo.

Asimismo, Alicia Machado se dirigió directamente al programa “El Gordo y la Flaca” y lo señaló de crear campañas de desprestigio en su contra.

“El gordo y la flaca, Univision, ¿qué pasa?, ¿por qué contra mí? ¿Por qué una y otra vez? ¿Qué les hice para que constantemente sean campañas de odiarme, de desprestigiarme? ¿Por qué? Porque no cedo, porque no me da la gana de ceder, porque soy correcta, porque soy trabajadora, porque soy honesta, porque siempre he hablado con la verdad. ¿Qué les molesta?”, reclamó la modelo.

El pasado 24 de junio, varios estados de Venezuela fueron afectados por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con una diferencia de 38 segundos entre cada uno. Los terremotos impactaron especialmente en Caracas y la zona costera de La Guaira. Hasta el momento se han confirmado más de 2,000 fallecidos, 11,000 heridos y más de 12,000 personas quedaron damnificadas. Tras los terremotos, cientos de edificios de La Guaira se desplomaron y cientos de personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

Dos días después de la tragedia, Alicia Machado indicó que varios miembros de su familia en Venezuela se vieron afectados. Su hermano mayor perdió su vivienda, su madre tuvo que evacuar de emergencia y uno de sus tíos estuvo desaparecido.

“Tengo un dolor de cabeza que no se me ha quitado. Estoy en comunicación con mucha gente que desafortunadamente ha perdido familiares, que ha perdido absolutamente todo, que los edificios y sus propiedades colapsaron. Es muy doloroso ver cómo aún se escuchan gritos bajo los escombros”, expresó Machado, visiblemente conmocionada por lo vivido.“Nunca sabes cómo te va a cambiar la vida en un segundo. Gente que se despertó (porque era un día feriado) iba a tener un día libre, y de repente esto los sacudió.”

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