Cómo encontrar productos que cuestan solo centavos en Dollar General

Aunque Dollar General es conocido por sus precios bajos y promociones frecuentes, existe un tipo de descuento poco conocido que permite a algunos compradores adquirir productos por apenas $0.01.

Se trata de los llamadas ‘penny deals’, artículos que la cadena marca prácticamente para retirarlos de los estantes, pero que todavía pueden ser comprados por los clientes si los encuentran antes.

Estas ofertas no se anuncian oficialmente, por lo que muchos compradores recurren a aplicaciones y comunidades en línea para identificarlas.

¿Qué son las ofertas de un centavo?

Dollar General comenzó como un negocio mayorista fundado por la familia Turner en 1939.

En 1945 evolucionó a una tienda departamental y, en 1955, abrió su primera tienda Dollar General en Springfield, Kentucky, inspirada en las populares ventas conocidas como ‘dollar days’.

Actualmente, además de cupones, descuentos y rebajas, la cadena utiliza un sistema interno para retirar mercancía que ya no quiere mantener en inventario.

Cada semana, las tiendas reciben una lista de productos que deben ser rebajados a $0.01 como una señal para que los empleados los retiren de los estantes.

Sin embargo, si un cliente encuentra uno de esos artículos antes de que sea retirado, puede comprarlo por ese precio.

La clave está en seguir las rebajas

Los productos que permanecen mucho tiempo sin vender suelen recibir descuentos progresivos.

Según la información publicada, cuando un artículo alcanza una rebaja de 90%, muchos compradores experimentados consideran que está cerca de convertirse en un producto de un centavo.

Por ello, recomiendan vigilar especialmente los artículos de temporada y las mercancías que llevan semanas en liquidación.

Consejos para encontrar estos productos

Compradores que comparten experiencias en Reddit aseguran que la planificación es fundamental.

Un usuario que afirmó ser empleado de Dollar General comentó: “En realidad no nos notifican qué artículos se convierten en productos de un centavo, así que preguntarnos no sirve de mucho”.

Otro usuario recomendó: “Por lo general, cuando ves artículos de temporada con 70% de descuento, dales entre dos y cuatro semanas antes de que cuesten un centavo”.

También aconsejan visitar las tiendas temprano, especialmente los martes por la mañana, ya que es uno de los momentos en que suelen aplicarse nuevas rebajas.

Además, revisar primero los estantes de liquidación puede ahorrar tiempo durante la búsqueda.

La aplicación puede ayudarte

No todos los productos muestran una etiqueta con precio de $0.01, por lo que muchos compradores utilizan la aplicación oficial de Dollar General.

Al escanear el código del producto, la aplicación muestra el precio actualizado.

Un creador de contenido en YouTube explicó: “Si al escanear aparece todo en ceros, encontraste un artículo por el que pagarás solo un centavo al llegar a la caja”.

No siempre podrán venderte el artículo

La publicación también advierte que algunas sucursales pueden negarse a vender estos productos, ya que oficialmente debían haber sido retirados.

Aun así, muchos compradores aseguran conseguir este tipo de ofertas cada semana.

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