Olivia Wilde revela que tuvo un peligroso accidente en el rodaje de “Cowboys & Aliens”

La actriz y directora Olivia Wilde reveló que tuvo un peligroso accidente durante el rodaje de “Cowboys & Aliens” (2011). Wilde participó en el pódcast Armchair Expert y reveló que durante la grabación de una escena por poco fue arrollada por decenas de caballos.

Olivia Wilde narró que el accidente ocurrió mientras rodaba una secuencia de acción junto a Daniel Craig y Harrison Ford que involucraba a muchos caballos.

En la mencionada escena, los actores cabalgaban frente a un grupo de al menos 40 caballos. La artista dijo que Walton Goggins le salvó la vida en ese incidente.

“Walton Goggins me salvó la vida en esa película. En serio. Tuve un accidente de caballo muy grave y él me salvó. Éramos Daniel Craig, Harrison Ford y yo galopando a toda velocidad por el desierto con 40 caballos detrás. Era como si estuviéramos liderando la carga para luchar contra los extraterrestres o algo así”, relató en el podcast.

Wilde explicó que mientras galopaba se cayó del caballo y se lastimó el cuerpo. Además, corría el riesgo de que las decenas de caballos que corrían detrás de ellos la aplastaran.

“Me caí. Me golpeé la cabeza y la espalda, y quedé tirada en el suelo, pero, por desgracia, estaba al otro lado de una especie de terraplén, lo que significaba que los caballos que venían detrás no podían verme. Y también había mucho polvo”, explicó.

Al verla en el suelo, Walton Goggins hizo una maniobra con su caballo para protegerla y, según dijo la actriz, eso le salvó la vida.

“Me vio delante de él y, en una fracción de segundo, pensó en girar su caballo de lado justo delante de mí, dejando que todos chocaran contra él. Y como es un jinete excepcional, supo controlarlo. La gente a nuestro alrededor se dividió, pensando que se había vuelto loco, pero estaba protegiéndome en el suelo. Le debo la vida. Es increíble. Es un verdadero héroe”, dijo.

‘Cowboys & Aliens’ es una película de western y ciencia ficción estrenada en 2011 y dirigida por Jon Favreau. La trama sigue a un forajido amnésico (Daniel Craig) que despierta en 1873 con un misterioso brazalete tecnológico mientras intenta detener a una raza extraterrestre que invade el salvaje oeste.

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