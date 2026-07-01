Otro niño murió en choque de moto en Nueva York: 2do caso en pocos días

Un niño de 13 años que viajaba en la parte trasera de una moto perdió la vida después de que su amigo conductor chocara contra la puerta abierta de un automóvil y luego se estrellara contra un camión en movimiento en Queens (NYC), al mediodía del lunes.

Fue el 2do niño en morir en un accidente de moto en los últimos días en la ciudad, luego de un caso en Harlem también con un fallecido de 13 años la noche del 18 de junio.

El lunes el conductor adolescente, también de 13 años, había hecho una maniobra evasiva para evitar chocar con la puerta abierta por el conductor de un vehículo estacionado en 162nd St. cerca de 45th Ave en Flushing, alrededor de las 12:35 p.m.del lunes, según informó la Policía de Nueva York.

Sin embargo, un video del accidente muestra que el joven conductor no logró evitar la puerta, contra la cual chocó. La moto siguió en ruta al remolque de un camión de carga de seis ruedas que circulaba en dirección sur por 162nd St. Seguidamente ambos adolescentes cayeron bajo el remolque y las ruedas del camión pasaron por encima de la moto.

“Eran dos chicos en la moto”, dijo al Daily News un testigo presencial que se identificó como John. “El camión seguía avanzando y ambos quedaron entre las ruedas delanteras y traseras… Fue terrible”.

Según la Policía de Nueva York, el conductor de la moto fue golpeado por la rueda trasera del camión y quedó tendido e inconsciente en la calle. Luego fue visto salir gateando milagrosamente de debajo del remolque, cojeando, para ver cómo estaba su compañero.

Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a ambos adolescentes al New York-Presbyterian Hospital Queens, donde falleció el pasajero. Su identidad no fue revelada de inmediato. Su amigo conductor fue reportado en condición estable.

Ni el conductor del camión ni el conductor del vehículo estacionado resultaron heridos. Ambos permanecieron en el lugar de los hechos. No se presentaron cargos de inmediato, mientras NYPD continúa investigando el accidente.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

A fines de mayo un accidente de motocicleta ocurrido en la zona de Lake George (NY) y que costó la vida a Brian Kilduff (31), se ha convertido en una doble tragedia para su familia, luego de que su hermano policía de Westchester fuese acusadode conducir en estado de ebriedad (DWI).