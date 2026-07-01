Taylor Swift estaría construyendo un castillo para celebrar su boda

Se sigue compartiendo información sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Todo apunta a que es cierto que la boda se celebrará en el Madison Square Garden y que esta semana ya se ha comenzado a disponer todo dentro del recinto.

En unas imágenes compartidas recientemente por “TMZ” y por “CBS”, se muestra que al Madison Square Garden estaban trasladando para meter en el lugar una escalera de color blanco. El mismo medio asegura que Swift ha decidido construir su propio palacio de princesa dentro del lugar para casarse allí.

Parece ser que la estrella pop está produciendo esta boda como lo haría con cualquier concierto de sus giras mundiales, pues se dice que el equipo encargado del montaje es el mismo que trabaja en sus shows.

En redes sociales, muchos fanáticos de la cantante y compositora creen que es falsa toda la información que se conoce de la boda, pues Swift podría estarla usando como distracción, aunque hasta el mismo alcalde Zohran Mamdani ha dicho que Nueva York sí será el escenario de la boda más esperada del año.

Entre la información compartida en las últimas semanas, se dice que todos los invitados a la celebración tendrán que firmar un acuerdo de confidencialidad. Por ahora, no se conoce la lista oficial y cuántos serán exactamente, aunque hay que recordar que el Madison Square Garden tiene una capacidad de alrededor de 20,000 personas.

Por otro lado, la celebración también contará con un gran sistema de seguridad, entre el que se incluye la presencia policial. Fuentes relacionadas con el Departamento de Policía de Nueva York le declararon a “TMZ” que ofrecerán 70 detectives por toda la ciudad.

Su trabajo no solo será clave el día de la boda, el viernes 3 de julio, sino también el supuesto ensayo que está programado para el jueves 2 de julio.

Hasta la fecha, ni Swift ni Kelce han negado o confirmado toda la información sobre su boda que ha sido compartida por los medios.

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