Aseguran que Taylor Swift no invitó a Blake Lively a su boda

Según información no verificada, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce está aún más cerca. Mientras tanto, medios estadounidenses siguen difundiendo rumores sobre los detalles de la celebración, desde ubicación hasta invitados.

En un reciente reporte publicado por “Page Six”, se asegura que la estrella pop no invitó a Blake Lively a la boda. Hay que recordar que desde hace varios meses la cantante y la actriz pusieron fin a su amistad, pese a que últimamente se ha hablado sobre una posible reconciliación.

Tendría sentido que la actriz no haya sido invitada a la boda si se toma en cuenta que tampoco pareció ser incluida en la supuesta despedida de soltera que Swift celebró el fin de semana pasado en Rhode Island.

Hay que recordar que hace unos días el alcalde Zohran Mamdani confirmó que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebrará en Nueva York. Dijo: “Somos la ciudad más grande del país. Estamos acostumbrados a grandes eventos y estamos increíblemente emocionados por este. Sabemos que coincide con la participación de los Knicks en las Finales. Sabemos que coincide con el 4 de julio, el 250 aniversario de Estados Unidos, la boda de Taylor Swift, todo al mismo tiempo, y estamos muy emocionados de recibir al mundo aquí”.

¿Por qué Taylor Swift y Blake Lively ya no son amigas?

El distanciamiento entre Taylor Swift y Blake Lively se dio en medio de la disputa legal de la actriz contra Justin Baldoni. Según han reseñado medios durante los últimos meses, a la cantante no le gustó que se le citara para ser parte de la disputa que se generó en el set de grabación de “It Ends with Us” (2024).

Según llegó a informar “TMZ”, cuando Swift recibió la citación, se sintió frustrada por estar involucrada innecesariamente en esta batalla legal.

Hay que recordar que ambas estrellas estadounidenses comenzaron a ser amigas en el 2015, desde ese momento, ambas eran fotografiadas juntas y eran consideradas unas de las amistades más sólidas entre los famosos.

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