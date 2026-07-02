Coalición de puertorriqueños en la diáspora dará seguimiento a pedidos ante Comité de Descolonización de la ONU

NUEVA YORK – La coalición de la diáspora Power 4 Puerto Rico se ha propuesto insistir en el llamado que hicieron ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el caso del territorio la semana pasada en anticipo a la sesión que llevará a cabo la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) en otoño.

Lia Fiol Matta, una de las portavoces del grupo, aseguró a El Diario que el pasado esfuerzo no quedará ahí, ya que esperan reforzar el reclamo ante el foro internacional.

“Algo que aprendimos en esta ocasión, porque pudimos tener una conversación con la presidenta del Comité de Descolonización, que es la embajadora de Saint Lucia, es que la resolución del Comité de Descolonización va a proceder a esta Cuarta Comisión que va a reunirse en el mes de octubre. Nosotros esperamos darle seguimiento. Power 4 Puerto Rico se compromete, no a dejar esto ahí, el 22 de junio, y esperar al año que viene a regresar. Nosotros vamos a darle seguimiento a estos trabajos, vamos a darle seguimiento a este Cuarto Comité, porque ellos son la voz que lleva la resolución a la Asamblea General de las Naciones Unidas”, declaró la licenciada en entrevista.

La Cuarta Comisión es una de las seis principales de la Asamblea General y todos los Estados miembros de la ONU tienen derecho a estar representados en ese organismo. La comisión tiene la facultad de debatir y aprobar resoluciones, así como hacer recomendaciones a la Asamblea General sobre temas específicos.

El organismo abarca cinco temas principales entre los que se encuentran los relacionados con la descolonización.

La Cuarta Comisión supervisa la concesión de la independencia a los países y pueblos y examina la situación en los territorios que son considerados no autónomos, asuntos contenidos en la Resolución 1514.

Dicha resolución reconoce el derecho a la libre determinación de todos los pueblos y establece que el sometimiento extranjero es una violación de los derechos humanos.

Power 4 Puerto Rico fue una de las más de 70 entidades e individuos que expusieron la situación del archipiélago como parte de la edición 44 del encuentro anual del Comité de Descolonización

Fio Matta leyó la ponencia en la que denunciaron el trato de “imposición, dominación y control” de Estados Unidos sobre Puerto Rico.

“Habemos personas que tenemos más conocimiento sobre cómo funcionan las Naciones Unidas, tenemos más familiaridad con este proceso, pero siempre hay personas que no están familiarizadas. Esto es una manera de difundir la voz sobre la importancia de analizar la relación de Puerto Rico con los EE.UU. y de darnos cuenta de cómo la situación, prácticamente, gran crisis que vivimos en Puerto Rico, tiene que ver con nuestra relación colonial con EE.UU., por lo tanto, expresarlo este año puede ser la primera o segunda vez que mucha gente en nuestro país escuchan este mensaje”, apostó.

Fiol Matta argumentó que, en la coyuntura de los 250 años de la Declaración de Independencia de EE.UU., el llamado ante la ONU adquiere mayor relevancia.

“Lo más importante es también señalar lo que nosotros consideramos una cierta hipocresía de parte de los EE.UU. y queríamos elevar nuestro mensaje a un foro internacional, como las Naciones Unidas. La gran mayoría de los ponentes favorece la autodeterminación e inclusive la soberanía de Puerto Rico. Siempre hay otros puntos de vista, los que respetemos, porque eso es parte de lo que se espera en este tipo de vista. Pero, era bien importante para nosotros, cuando vamos a estar celebrando el cumpleaños de los EE.UU. número 250 con bombos y platillos, con barcos internacionales y buques que van a entrar. Por lo menos en el puerto de Nueva York va a haber tremendo show. Las personas de este país que se sienten orgullosos de su historia lo deben celebrar, pero nosotros los puertorriqueños realmente no tenemos nada que celebrar el 4 de julio. Al contrario, son 128 años de colonialismo”, expuso.

Pedido de atención a la Asamblea General

Parte del enfoque de la ponencia fue la necesidad de que la Asamblea General atienda directamente el caso de Puerto Rico.

“Desde 1972, este comité ha emitido más de 40 resoluciones para descolonizar Puerto Rico; sin embargo,ninguna ha sido sometida a votación en la Asamblea General. Año tras año, acudimos a esta audiencia sin obtener resultados”, afirmó la portavoz a través de su discurso.

“¿Es necesario recordarles que fuimos excluidos del Tratado de París de 1898, en el que dos potencias imperiales decidieron el destino de Puerto Rico conforme a sus propios intereses? ¿Es necesario recordarles las múltiples formas en que Estados Unidos viola sistemáticamente la Sección 748 del Artículo 73 (Carta de las Naciones Unidas), dado que no somos un territorio con autogobierno?”, argumentó la activista.

En el 1953, la Asamblea General de la ONU dejó de requerir informes anuales a EE.UU. sobre Puerto Rico tras aprobar la Resolución 748.

El argumento detrás de la acción fue que, con la creación del Estado Libre Asociado (ELA) un año antes, el archipiélago había alcanzado cierto grado de autogobierno y no se le podía considerar un territorio no autónomo.

“La Asamblea General fue la que adoptó la Resolución 748 que permitió que EE.UU. se desvinculara y que removiera a Puerto Rico de la lista de los países sin gobierno propio. Por lo tanto, le toca a la Asamblea General invalidar la Resolución 748. Eso no lo puede hacer ninguno de sus comités. Como eso es una resolución de la Asamblea General, a ese ente le toca invalidar la resolución 748 que entonces querría decir que Puerto Rico volvería a estar en los países sin gobierno propio. También le tocaría a la Asamblea General declarar que la declaración que le corresponde a Puerto Rico es la 1514, Sección 15, que es la declaración que reconoce que todos los pueblos tienen derecho a su soberanía y que todas las personas tienen derecho a ser libres”, emplazó Fiol Matta.

A juicio de los representantes de Power 4 Puerto Rico la Resolución 1514 es la que debe aplicar a la isla ante el régimen colonial en el que se encuentra desde hace casi 130 años.

“La Resolución 748 fue de 1953. Esta otra declaración, la 1514, se adoptó en el 1960 y se comenzó a implementar en el 1961 con la creación del Comité de Descolonización. Por lo tanto, es posterior a la resolución que nos eliminó de la lista de los países sin gobierno propio. Nosotros entendemos que la 1514 es la resolución que se debe aplicar al caso de Puerto Rico, que es la que dice que no deben existir colonias en el mundo”, continuó la miembro de LatinoJustice PRLDEF.

A juicio de la letrada, la movida tendría el efecto de comenzar una conversación más seria en el Congreso con respecto al tema del estatus.

Debido a que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la Cláusula Territorial, ese ente en Washington D.C. es el que debe tomar acción final sobre el asunto.

“La Cláusula Territorial de la Constitución de EE.UU. es la que le da a EE.UU. poder sobre Puerto Rico, porque somos meramente una posición de EE.UU.”, señaló.

Fiol Matta adujo que el ELA que sirvió de base para la aprobación de la Resolución 748 no se ajusta a los tiempos.

“La resolución parte de un concepto de una libre asociación común con otro país, en ese caso, los EE.UU., que no es lo mismo exactamente que el ELA, pero, claro, en el 1952 y 1953, ninguno de nosotros estábamos ahí. En aquel momento se entendía que ese modelo de Estado Libre Asociado significaba que iba a haber una relación de respeto mutuo, una relación en la que el gobierno de Puerto Rico iba a tener bastante autoridad para tomar decisiones en todas las esferas de la vida pública. Tal vez en ese momento eso parecía lo más razonable y fue aceptado…73 años después es evidente que no ha sido así. De hecho, la resolución utiliza lenguaje de soberanía política, de entidad políticamente autónoma”, analizó.

A la pregunta de por qué la Asamblea General de la ONU no asume postura sobre la situación del archipiélago, contestó: “Tenemos la misma pregunta. Por eso es que nosotros estamos comprometidos a continuar estudiando otros vehículos dentro de la ONU, como el Cuarto Comité…”.

“Obviamente, Puerto Rico no ha sido prioridad para la Asamblea General y por eso dijimos en nuestra ponencia que estábamos cansados de ser ignorados. El Comité de Descolonización nos ha incluido en sus reportes y ha presentado el reporte a las diferentes secciones de las Naciones Unidas que corresponde, pero no llegamos a ser discusión en la Asamblea General”, argumentó.

Para Federico de Jesús, asesor sénior de la coalición, la falta de acción por parte de la Asamblea General debe llevar a los puertorriqueños a reinventar sus estrategias para alcanzar la descolonización.

“Esto es también un reto a nosotros mismos como puertorriqueños, como pueblo, de reimaginar estas luchas por la descolonización y tratar de ser más creativos en nuestro reclamo, porque la realidad es que, contrario a Cuba, contrario a Palestina, contrario a Ucrania, el tema de Puerto Rico no es ‘sexy’ en términos de la opinión pública internacional. Primero, no es cabalmente conocido y segundo, estos países que tienen representación en las Naciones Unidas responden a la opinión pública interna de sus jurisdicciones en muchos casos que le estaban reclamando sobre el caso de Cuba, Palestina, y yo no veo a las poblaciones en México o Uganda diciéndole a sus países que cuando vayan a la ONU voten por la resolución de Puerto Rico”, planteó en la entrevista.

De Jesús no descartó, junto a los aliados de Power 4 Puerto Rico, impulsar una campaña que transcienda EE.UU.

“Necesitamos apretar todos los botones posibles para que el reclamo por la descolonización se lleva a todos los foros y que en la ONU se aclare que EE.UU. no puede zapatearse de su responsabilidad internacional y hablando de manera hipócrita”, indicó.

El poder soberano del Congreso sobre Puerto Rico

Sobre los potenciales efectos de que la Asamblea General se exprese sobre la situación Puerto Rico, coincidió en que ejercería mayor presión para que el Congreso actúe.

“Es el Congreso el cuerpo que tiene la soberanía sobre Puerto Rico. Todo comenzó con el derecho internacional y el Tratado de París en el cual ni Filipinas ni Cuba ni Guam ni Puerto Rico participaron, pero, de todas formas, fueron implicados. Es en el derecho internacional que EE.UU. defendió que Puerto Rico había dejado de ser un país sin gobierno propio, cosa que, si había debate, PROMESA resolvió, así que queremos cerrar las ambigüedades en todos los frentes, en el frente internacional que afecta el frente doméstico”, resaltó De Jesús en referencia a la ley federal que impuso hace 10 años la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) en la isla.

El consultor consideró que, en la medida en que un pronunciamiento de la Asamblea General cree opinión pública con respecto a la situación de Puerto Rico, a nivel congresional los líderes no podrían escudarse en el discurso de que, en el derecho internacional, Puerto Rico resolvió su problema colonial.

“Cuando deciden aplicarle los poderes plenarios de la Cláusula Territorial, no pueden ir a los foros internacionales a decir que es un asunto doméstico, porque ya eso lo resolvimos en el 1953. Se trata de quitarle excusas y seguir ocupando los espacios en la opinión pública en el 250 aniversario de la descolonización de EE.UU., no puede celebrarse la libertad de un país que mantiene bajo subordinación y falta de libertad a otros países, incluyendo a Puerto Rico”,

Para De Jesús, la ausencia de EE.UU. en la jornada de la semana pasada es una declaración al mundo de que tiene colonias.

Eso, a su juicio, “reta a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad de no dejarse intimidar por EE.UU.”.

El tema se complica si se consideran las posturas de sectores que creen en la estadidad para Puerto Rico, quienes también han acudido a la ONU a abogar por esa fórmula de estatus.

Estadidas, muchos ligados al Partido Nuevo Progresista (PNP), han reclamado que esa alternativa de estatus sea equiparada a la de la independencia, ya que llevaría a la igualdad de derechos. El comité no considera la estadidad como una opción descolonizadora.

Algunos líderes del Partido Popular Democrático (PPD), que como institución defiende el statu quo, también han pedido que el caso de Puerto Rico se eleve a la Asamblea General de la ONU.

El exgobernador Alejandro García Padilla, por ejemplo, planteó en el 2016 ante el Comité de Descolonización que el Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico, las posturas del Departamento de Justicia federal y la imposición de PROMESA (Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico) confirman que Puerto Rico no goza de la soberanía política y que se han “trastocado los elementos de gobierno propio”.

De Jesús también indicó, sin embargo, que las divisiones ideológicas entre líderes puertorriqueños dentro y fuera de la isla no deben ser excusa para retrasar la solución del dilema territorial.

“La utopía de que va a venir un día en el que todos los puertorriqueños nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer un reclamo al unísono, yo creo que es más una excusa que el Congreso ha utilizado durante varias décadas, y a mí me lo han dicho congresistas, para decir, ‘no, mira, el problema es que ustedes vienen divididos’. Bueno, pues sabes qué, en Cuba hay gente dividida, en el exilio cubano hay gente dividida, en el tema de Ucrania hay gente dividida… ¿Eso previene que se aplique la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la Constitución de EE.UU.?, claro que no. Así que tenemos que seguir haciendo los reclamos y, allí hubo una variedad de puntos de vista hasta de los que quieren la reunificación de España y la defendieron con orgullo patriótico y retórico, pero todos estábamos a favor de la descolonización”, puntualizó el fundador de FDJ Solutions.

En la ponencia de Power 4 Puerto Rico se indica que EE.UU. “engaña” en la forma en que presenta su relación con Puerto Rico.

“En el ámbito interno, tenemos poco o ningún poder sobre aspectos importantes de nuestras vidas —tales como las políticas comerciales y migratorias, los beneficios públicos, el presupuesto y el gasto gubernamental, así como la imposición de una junta de control fiscal no electa—, entre otros”, establece el escrito.

“Para Estados Unidos, Puerto Rico ‘pertenece a’ este país, pero ‘no forma parte de’, según fallos de la Corte Suprema que continúan legitimando nuestro trato desigual. Sin embargo, ante la ONU y el mundo, EE.UU. sostiene que la Constitución de Puerto Rico es prueba de que nos autogobernamos y de que no somos una colonia. Estados Unidos miente sobre nuestra relación, y esta flagrante tergiversación debe cesar”, añade el texto.

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