Informe de la GAO: 75% de fondos federales para red eléctrica en Puerto Rico no han sido desembolsados

NUEVA YORK – Un 75% de los fondos federales asignados para la red eléctrica en Puerto Rico afectada por los huracanes Irma y María, no han sido desembolsados por las autoridades locales casi nueve años después de estas emergencias.

El dato consta en un nuevo informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) divulgado ayer en el que se destaca el progreso limitado en el desembolso de las partidas tramitadas a través de agencias como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y el de Energía (DOE).

La indagación concluyó que, de los $14,300 millones para la recuperación y la modernización de la red eléctrica de Puerto Rico, cerca de $10,7000 millones siguen sin ser desembolsados. Lo anterior es equivalente al 75%. A FEMA le corresponden $8,400 millones en obligaciones sin desembolsar.

Los resultados de la investigación fueron divulgados por Jared Huffman, demócrata de California y miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, organismo con jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico.

Para Huffman, los hallazgos de la GAO prueban que el gobierno federal ha incumplido con Puerto Rico.

“El pueblo de Puerto Rico lleva nueve años esperando para que el gobierno federal cumpla su palabra”, dijo el miembro de alto rango. “Vieron cómo se asignaron miles de millones de dólares después de los huracanes y casi nada ha llegado. Puerto Rico paga más por la electricidad que casi cualquier otra persona en el país y, a cambio, reciben el servicio menos confiable. Y ahora la administración de Donald Trump le está quitando los fondos de resiliencia energética a envejecientes con discapacidades para dárselos a una empresa petrolera en quiebra y financiar proyectos inviables. Este informe deja claro que el gobierno federal le ha roto su promesa a Puerto Rico, y los demócratas del Comité seguiremos exigiendo rendición de cuentas hasta que eso cambie”, indicó en el comunicado de prensa que incluye el reporte.

Para el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, los resultados evidencian las deficiencias en los procedimientos y la falta de coordinación entre las partes involucradas.

“El informe del GAO confirma lo que hemos dicho por meses: las deficiencias de este gobierno y la falta de coordinación entre todos los actores han retrasado el desembolso de fondos. Por eso en abril del año pasado, radiqué un proyecto para crear un mecanismo claro de coordinación, ejecución y rendición de cuentas. Puerto Rico necesita menos división y excusas y más trabajo en equipo con resultados”, expuso a través del mismo parte de prensa.

El resumen del informe de 86 páginas señala que, desde el 2017, se han desembolsado, aproximadamente, $2, 700 millones de los cerca de $11, 100 millones comprometidos por FEMA, destinados principalmente a equipos y materiales, así como a servicios de arquitectura e ingeniería.

“Además de los fondos de FEMA, el HUD y el DOE comprometieron alrededor de $2,300 millones y $937 millones, respectivamente. Sin embargo, la mayor parte de estos fondos no se ha desembolsado. Asimismo, el DOE ha reasignado o cancelado cerca de $715 millones —destinados originalmente a proyectos de energía solar para comunidades y hogares de bajos ingresos— para abordar la estabilidad de la red eléctrica y otras necesidades aún por determinar”, especifica el escrito.

La recopilación expone que se han logrado avances limitados para estabilizar la red en áreas clave a través de nueve grandes proyectos completados con fondos de FEMA. Entre estos figuran la reparación de líneas de transmisión seleccionadas, la modernización de las operaciones y la eliminación de vegetación en las líneas de transmisión y distribución. Sin embargo, el reporte destaca que, hasta febrero pasado, LUMA Energy había despejado vegetación en unas 400 millas de un total de 16,000 millas planificadas.

Estos trabajos, para los que FEMA asignó dinero, son esenciales para evitar los apagones.

Las personas entrevistadas por la GAO identificaron varios factores que obstaculizan el progreso. Los procesos de revisión de proyectos, la rotación de personal, la complejidad de la financiación de los proyectos y la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) son algunos de estos.

“Desastres posteriores y eventos concurrentes también han complicado la recuperación. No obstante, existen oportunidades para mejorar la asistencia federal”, apunta el análisis.

Las partes involucradas nombraron el proceso de revisión ambiental y de preservación histórica de FEMA como una causa de retrasos de meses o años en los proyectos. La falta de empleados para realizar dichas revisiones y el aumento en la rotación de personal afectó los procesos. La investigación también arrojó que una solicitud de FEMA de revisores adicionales fue denegada debido a una congelación en las contrataciones.

Entre las recomendaciones de la oficina para atender el problema de retraso figura que FEMA actualice sus directrices para reflejar cualquier flexibilidad en los procesos, como las exclusiones categóricas.

“Asimismo, la GAO recomienda que el DOE, en coordinación con otras entidades, aclare los objetivos, las funciones y las responsabilidades, y establezca un mecanismo de colaboración. El DHS y el DOE aceptaron las recomendaciones de la GAO”, precisa el texto.

Sobre las razones para desarrollar el reporte, se menciona la recurrencia en los cortes del servicio eléctrico y el apagón masivo reportado en abril de 2025 que se extendió por casi dos días.

“Se solicitó a la GAO que examinara los esfuerzos federales para apoyar la recuperación y modernización de la red de Puerto Rico. Este informe examina: la asistencia financiera que FEMA, HUD y el DOE han proporcionado para apoyar la recuperación de la red de Puerto Rico desde 2017; y cómo dicha asistencia financiera ha apoyado la recuperación y modernización de la red, así como los factores que dificultan el progreso”, expone el análisis.

Para llegar a las conclusiones, la GAO revisó documentos y otros datos, realizó visitas, entrevistó a funcionarios federales y de Puerto Rico, así como a representantes de los contratistas que operan y mantienen las instalaciones y activos de la AEE, incluyendo LUMA Energy y Genera PR.

Aquí puedes revisar el informe completo de la GAO

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