Personal del Departamento de Energía de EE.UU. examina proyectos encaminados por LUMA Energy con fondos federales

NUEVA YORK – LUMA Energy, compañía encargada de la red eléctrica en Puerto Rico, se reunió este lunes con personal del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), quienes inspeccionaron el estado de los proyectos e iniciativas financiadas con fondos federales.

En un comunicado de prensa, la compañía privada encargada de la distribución y la transmisión de energía dijo que el intercambio forma parte de los esfuerzos de colaboración para fortalecer la resiliencia y confiabilidad del sistema eléctrico en la isla.

Según LUMA, la agenda incluyó recorridos por instalaciones clave que forman parte de proyectos respaldados por el DOE, como la subestación GIS de Covadonga y Monacillo, ambas en San Juan, y un alimentador en Barceloneta. Además de inspeccionar el progreso de los esfuerzos, los equipos técnicos indagaron sobre las mejoras planificadas.

“Reconocemos y agradecemos el compromiso continuo del Departamento de Energía de EE.UU. con el futuro energético de Puerto Rico. Esta colaboración demuestra cómo el trabajo conjunto entre entidades federales, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA puede impulsar inversiones estratégicas para fortalecer la infraestructura eléctrica y apoyar la transformación del sistema”, expresó Doriel Pagán, vicepresidenta sénior de Programas y Fondos Federales de LUMA.

$142 millones fueron asignados a través del DOE para infraestructura crítica del sistema eléctrico. Se supone que ese dinero se utilice para mejoras dirigidas a fortalecer la resiliencia de subestaciones, modernizar equipos esenciales, optimizar sistemas de protección y control, integrar nuevas tecnologías y mejorar la capacidad operativa de la red eléctrica.

Este dinero es aparte al que ha obligado FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para labores como despeje de vegetación en las líneas, que se estima en unos $9,000 millones.

Ni el DOE ni La Fortaleza circularon un comunicado oficial sobre el alcance de la visita del personal de la agencia federal a la isla.

En mayo pasado, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), Jorge González Otero, había anticipado que este mes se reuniría junto a otros ejecutivos municipales con representantes de la agencia federal en la sede de la organización en San Juan. Sin embargo, El Diario no ha podido corroborar si el encuentro se concretó.

En declaraciones a este rotativo, el alcalde de Jayuya dijo que esperaba conversar sobre la redirección de partidas del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) para la red eléctrica.

La AAPR había enviado una carta pidiendo la restitución de los fondos para sistemas de placas solares en hogares de familias vulnerables como dispuso el Congreso al momento de incluir el dinero como parte de la Ley de Asignaciones Consolidadas aprobada en el 2022.

El 28 de mayo, el DOE confirmó que unos $700 millones de los programas “Acceso Solar” y “Comunidades Resilientes” serían destinados a la red eléctrica y no a sistemas de energía solar.

“El DOE continuará apoyando a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico. Los fondos asignados al PR-ERF permanecerán en Puerto Rico y seguirán utilizándose para mejorar la resiliencia de la red eléctrica de la isla, en consonancia con la autoridad otorgada por el Congreso en la Ley de Asignaciones Consolidadas del Año Fiscal 2023”, indicó la agencia por medio de declaraciones escritas enviadas a este medio.

El DOE argumentó que la redirección de los fondos busca “respaldar soluciones prácticas, reparaciones de sentido común y actividades de emergencia” con el fin de reconstruir el sistema, hacerlo más confiable y asequible para una mayor cantidad de familias y empresas y “no solo para unos pocos privilegiados”.

“Reequilibrar los fondos hacia la modernización de las centrales eléctricas y los trabajos críticos en la red implica solucionar primero los problemas fundamentales, para así poder abordar desafíos más complejos. El DOE ha determinado que redirigir los recursos restantes para subsanar las debilidades de infraestructura en los sectores de generación y transmisión mejorará la confiabilidad y la resiliencia del suministro eléctrico para todos los residentes de la isla”, añadieron portavoces de la agencia.

Afirmaron que hay obras que no están cubiertas por fondos FEMA y que otros programas federales requerirán de inversión.

“Además, (el DOE) está implementando una estrategia a largo plazo que estabiliza el sistema actual para prevenir fallos, optimiza su rendimiento en aras de la eficiencia y la confiabilidad, y propicia su crecimiento mediante mejoras estratégicas en la generación y la infraestructura. Como resultado de las acciones del DOE, Puerto Rico no ha sufrido un apagón a escala insular desde abril de 2025”, resaltaron desde Energía federal.

El anuncio de la visita del DOE se dio horas antes de que este martes, el consorcio notificara de la presentación de una contrademanda contra el gobierno de Puerto Rico en el Tribunal de San Juan. El recurso fue una respuesta a la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain de devolver a los foros locales el caso que busca anular el contrato de LUMA.

La empresa alegó que el Gobierno utiliza su poder para, ilegalmente, “intentar cumplir con una promesa de campaña, sin importar las consecuencias que sufrirá el pueblo de Puerto Rico”.

La entidad defendió la validez de la extensión del contrato suplementario en el 2022, foco central del caso que inició la Administración de la gobernadora Jennifer González Colón.

“La Administración, en su empedernido afán de ganar las elecciones han actuado con mala fe, dolo intencional y de manera temeraria en total detrimento del interés público. El Gobierno insiste en utilizar fondos públicos para, con argumentos frívolos y absolutamente carentes de mérito, actuar hoy en contra de sus propias decisiones cuando extendió el contrato suplementario de LUMA, un documento presentado por el mismo gobierno a LUMA como legal y vigente”, añadieron desde LUMA.

De acuerdo con LUMA, la cancelación del acuerdo le costará al pueblo unos $4,500 millones en daños y costos operacionales.

“Este tipo de acciones, motivadas políticamente, fue en parte lo que llevó a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra”, insistió la compañía.

La semana pasada, el Primer Circuito de Boston emitió una orden en la que rechazó la solicitud de LUMA que buscaba detener la decisión de Swain, quien devolvió el caso al Supremo de Puerto Rico.

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