FSIS anuncia retiro de más de 36 millones de libras de alimentos: afecta a Trader Joe’s, Ajinomoto y Kroger

Lo que comenzó en febrero como una medida de prevención sobre cuatro productos, por riesgo de contaminación con vidrio, ha escalado a una cifra alarmante: más de 36 millones de libras de alimentos fuera del mercado. Esto ocurre luego de que la empresa Ajinomoto Foods North America anunciara una ampliación de 16 productos adicionales al retiro iniciado el 19 de febrero de 2026.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USAD) emitió un reporte de la empresa notificando el retiro de cerca de 33,617,045 libras adicionales de diversos productos de arroz frito, ramen y dumplings shu mai de pollo y cerdo listos para comer. Como se recordará, en el mes de febrero se retiraron del mercado cuatro tipos de productos; sumando este nuevo lote, la cifra alcanza las 36,987,575 libras.

El dato más revelador de este reporte del FSIS es que la fuente de contaminación no es un error directo en la maquinaria de empaque, sino un ingrediente vegetal: las zanahorias.

Lo que debes saber del retiro

La información divulgada detalla que los 16 productos fueron producidos entre el 21 de octubre de 2024 y el 26 de febrero de 2026, bajo las marcas Ajinomoto, Kroger, Ling Ling, Tai Pei y Trader Joe’s, y fueron enviados a tiendas minoristas en todo el país. La empresa confirmó, además, que algunos productos de Ajinomoto se exportaron a Canadá y México.

Los consumidores que adquirieron estos productos deben verificar las fechas, ya que la caducidad oscila entre el 28 de febrero de 2026 y el 19 de agosto de 2027. Mientras tanto, los códigos de establecimiento afectados son P-18356, P-18356B o P-47971, los cuales se encuentran dentro del sello de inspección del USDA.

La empresa reportó al FSIS que recibió varias quejas de consumidores que notificaron la presencia de vidrio en el producto. Esto obligó a una investigación más exhaustiva que determinó que un ingrediente vegetal, específicamente las zanahorias, era la probable fuente de la contaminación física. Este ingrediente fue suficiente para afectar a los demás productos sujetos a este retiro ampliado.

¿Qué hacer si tienes productos sujetos a retiro?

Aunque hasta la fecha no se han confirmado informes de lesiones por el consumo de estos productos, se insta a los consumidores a estar atentos a las posibles afectaciones de salud que se pueden producir en caso de ingerir alimentos contaminados con vidrio. La recomendación inmediata es acudir a urgencias o contactar a un profesional de la salud si sospecha de una ingesta accidental.

En caso de haber comprado alguno de los productos, se recomienda confirmar la información del lote, descartarlo inmediatamente, no consumirlo o regresarlo al lugar de la compra para un reembolso. A continuación, los aspectos claves del producto.

Marcas afectadas: Ajinomoto, Kroger, Ling Ling, Tai Pei y Trader Joe’s.

Ajinomoto, Kroger, Ling Ling, Tai Pei y Trader Joe’s. Códigos de establecimiento (Sello USDA): Busca P-18356 , P-18356B o P-47971 .

Busca , o . Fechas de caducidad: Desde el 28 de febrero de 2026 hasta el 19 de agosto de 2027 .

Desde el hasta el . Alcance geográfico: Estados Unidos, México y Canadá.

