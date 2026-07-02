Marjorie de Sousa será parte de la nueva telenovela de TelevisaUnivision

Esta semana, se ha confirmado que Marjorie de Sousa será parte del elenco de la nueva telenovela que está produciendo TelevisaUnivision. Este nuevo proyecto marca su regreso después de años a los sets de grabación de Televisa.

De Sousa se ha incorporado como parte del elenco estelar de la telenovela, el cual está liderado por Livia Brito y Gonzalo García Vivanco. La actriz venezolana interpretará a Amanda Soriano, la villana de esta nueva historia.

Esta nueva producción se titula “Infinito amor” y es creada por el mexicano de 65 años Salvador Mejía. Esta no es la primera vez que De Sousa trabaja con este productor, pues justamente fue él quien le dio trabajo en “Mariana de la noche”, en el 2003. También ha trabajado en el pasado con los protagonistas, pues fueron parte de “La desalmada” en el 2021.

Según ha informado “People en Español”, las grabaciones de esta telenovela comenzarán a finales de julio y se cree que se estrenará en octubre de este mismo año a través de la señal de Las Estrellas. Será emitida todos los días a las 6:30 de la tarde (hora de México).

Por ahora, no se han compartido demasiados detalles de la nueva historia, aunque TelevisaUnivision sí asegura que es un melodrama “lleno de amor, sacrificio, traición, suspenso y esperanza”. Además de los dos protagonistas y De Sousa, esta historia incluirá a Josh Gutiérrez como parte de los personajes que lucharán entre sí por un mismo amor.

Por ahora, De Sousa no ha compartido en sus redes sociales información sobre la nueva telenovela, pues está usando sus redes sociales para compartir información sobre el doble terremoto en Venezuela que ha dejado miles de fallecidos y heridos.

Como otras personalidades venezolanas, en la última semana se ha estado compartiendo información sobre campañas benéficas para apoyar a todos los que están trabajando en el país para cuidar y salvar a todas las víctimas. Además, también se han encargado de compartir información sobre desaparecidos entre los escombros de los muchos edificios que se cayeron.

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