Marjorie de Sousa publica mensaje por su cumpleaños tras salir del hospital

La actriz Marjorie de Sousa fue hospitalizada debido a una afección de salud que le impidió presentarse en la función del domingo 19 de abril de la obra de teatro “Perfume de Gardenia” en Ciudad de México. Tras recibir atención médica, la actriz fue dada de alta y aprovechó para publicar un mensaje a propósito de su cumpleaños número 46.

La actriz cumplió años el 23 de abril y pasó su día en el hospital. A través de sus redes sociales, la artista reposteó las felicitaciones de amigos, familiares y fans por su cumpleaños.

“Este año no fue fácil, pero aquí estoy: más fuerte, más clara y con una versión de mí que no se rinde tan fácil. Cada caída tuvo respuesta, cada duda me empujó a crecer y cada momento difícil terminó construyendo algo mejor”, escribió. “Hoy al mirar en el espejo de la vida, me reconozco; amo lo que en la suma de los años veo de mí Me siento mejor que nunca, más fuerte, más hermosa, más inteligente, más auténtica, es que ya no cargo a la vida, ella me carga a mí y me lleva por los mejores lugares”, complementó.

En ese mensaje, Marjorie de Sousa informó que ya se encuentra en casa en compañía de sus seres queridos. “Gracias por tantas muestras de cariño todos estos días. Ya estoy en mi lugar feliz”, dijo.

Según informó el equipo de representación de la actriz el 23 de abril, De Sousa fue hospitalizada debido a un cuadro de gastroenteritis infecciosa aguda y su condición es estable.

“Informamos que Marjorie se encuentra actualmente hospitalizada y bajo supervisión médica derivada de un cuadro de gastroenteritis aguda infecciosa que se presentó el pasado domingo, su estado de salud es estable”, dice el comunicado, reseñado por Univision.

El 22 de abril, Marjorie de Sousa publicó una foto en la que se le ve en una cama de hospital. Aunque no dio detalles sobre la afección que la llevó a ser ingresada en el hospital, la actriz acompañó la foto con un breve “Paso a paso” junto con algunos emojis.

El actor Julio Camejo, quien actúa en “Perfume de Gardenía”, explicó a los medios de comunicación que Marjorie de Sousa estuvo a punto de desmayarse y por eso no pudo actuar en la función del domingo.

“Se estaba desmayando. Estaba blanca, blanca, blanca”, expresó el actor. Tras el percance, Maribel Guardia sustituyó a Marjorie de Sousa en el escenario y la obra se mantiene según lo previsto en cartelera.

Este 24 de abril la actriz compartió un video de la cuenta oficial de la obra de teatro y escribió “Nos vemos”, dejando ver que planea regresar al escenario y continuar interpretando al personaje de Gardenia.

Marjorie de Sousa forma parte también del elenco de “Lobo, morir matando”, la nueva producción de Telemundo que se estrenó en febrero de 2026. A propósito de su papel en esta telenovela, la actriz reafirmó su fe en una conversación con HOLA!

“Diosito siempre nos ayuda a salir adelante de una u otra forma y yo siento que sí, yo siento que todo lo que ha venido gracias a Dios, pasándome a nivel profesional, tiene mucho que ver con que Dios no te deja sola y que sabe que de ti dependen muchas personas. Entonces, si yo puedo decir que es un regalo de Dios, pues sí, tengo que decirlo, obviamente”, dijo.

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