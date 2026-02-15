Julián Gil envía nuevo mensaje a Marjorie de Sousa para que le permita ver a su hijo

La disputa entre Julián Gil y Marjorie de Sousa parece no tener fin, debido a que el actor argentino todavía no ha podido ver a su hijo Matías.

En una entrevista con el reportero Edén Dorantes, el famoso le comentó que la prensa y la gente sabe que él ha sido insistente para reencontrarse con su niño.

Además, explicó que seguirá haciendo públicos los mensajes que le envía al pequeño para que quede registro, pero sobre todo para que más adelante las pueda leer. “Esa carta no tiene nada que yo no haya dicho durante 9 años… esas cartas van a ser más públicas… para que él los pueda leer”.

Julián Gil espera un pronto reencuentro con su hijo

Julián Gil rechazó la idea de que sea un problema de “ambos”. Sostiene que la solución depende exclusivamente de Marjorie: “Lo que tiene que pasar es que ella decida y permita que yo esté con el niño… que ella deje el ego a un lado”.

Además de esto, atribuyó la falta de convivencia a una cuestión de poder y ego, mencionando que no existen razones legales válidas: “No hay razones, es una cuestión de ego y de ver quién tiene más poder… ya es un chiste”, comentó.

El famoso confesó que se ha ido acostumbrando a ver el crecimiento de su hijo desde lejos, aunque sea duro: “Me he ido acostumbrando porque es una realidad con la que tengo que ir creciendo y viviendo… me toca verlo desde lejos”, destacó.

En la entrevista, aclaró que, aunque disfruta del amor de su nieto, ese cariño no sustituye el que siente por su hijo: “Son cariños diferentes, son amores diferentes… no es un amor que pueda sustituir al otro”, señaló.

Al final, indicó que no pierde esperanzas de reencontrarse con Matías. “Eso no se pierde nunca jamás… es cuestión de tiempo”.

