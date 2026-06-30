Messi sorprende con Tom Holland en un spot de “Spider-Man: Brand New Day”

Pocas colaboraciones podían resultar tan inesperadas como la que acaba de reunir a Lionel Messi y Tom Holland. El capitán de la selección argentina apareció en un divertido spot promocional de “Spider-Man: Brand New Day”, la próxima entrega del héroe arácnido, en una campaña que mezcla humor, cine y fútbol justo en pleno Mundial 2026.

El video fue concebido para acompañar el estreno de la película, previsto para finales de julio, con llegada a América Latina antes de su lanzamiento global en Estados Unidos.

Aunque el clip no revela detalles importantes de la historia, sí apuesta por un encuentro que une a dos comunidades gigantescas: los seguidores del fútbol y los fanáticos del universo Marvel.

El encuentro más inesperado en Nueva York

La escena comienza con Tom Holland, en el papel de Peter Parker, hablando por teléfono dentro de un bar. Todo cambia cuando ve entrar a Messi y, sorprendido, corta la llamada de inmediato mientras dice: “Me tengo que ir, me tengo que ir”.

Luego se acerca al argentino y le pregunta: “¿Eres Messi?”. Tras recibir una respuesta afirmativa, continúa con otra consulta: “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando a Spiderman?”. Cuando Leo Messi responde que sí, Parker decide ponerse el clásico traje rojo y azul para ayudarlo.

A partir de ese momento, el tono del video se vuelve aún más divertido. El superhéroe le pregunta: “¿Le tienes miedo a las alturas?”. Messi, confundido, responde simplemente: “¿Cómo?”. Instantes después aparece sujetado a él, mientras ambos recorren los cielos de Nueva York entre telarañas, con el futbolista gritando por el inesperado paseo.

El regreso de Peter Parker al cine

“Spider-Man: Brand New Day” marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los acontecimientos de “Spider-Man: No Way Home”. En esta nueva historia, el personaje deberá enfrentar una etapa completamente distinta, ya que el mundo ha olvidado quién es y tendrá que reconstruir su vida, mientras asume nuevos desafíos como superhéroe.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y contará con un elenco integrado por Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros.

Lo que sí es seguro es que, a poco de su estreno, la producción ya consiguió captar la atención del público gracias a una aparición tan inesperada como efectiva.