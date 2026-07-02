Ricardo Montaner demandó a Universal por los másters de sus primeros álbumes

El pasado fin de semana, Ricardo Montaner presentó formalmente una demanda contra Universal Music Group (UMG). En esta reclama la propiedad de los másters de sus primeros álbumes.

Según reseña Billboard, Montaner presentó esta demanda ante la justicia de Venezuela y de Estados Unidos. En los documentos legales a los que se ha tenido acceso, queda claro que el músico reclama que UMG tiene en su poder la propiedad de sus primeros cinco lanzamientos, los cuales fueron publicados entre 1986 y 1992.

Estos cinco álbumes son “Ricardo Montaner”, “Ricardo Montaner 2”, “Un toque de misterio”, “En el último lugar del mundo” y “Los hijos del sol”. En estos se incluyen algunos de los mayores éxitos en la carrera de Montaner: “La cima del cielo”, “Castillo azul” y “Piel adentro”.

En la misma demanda, el músico alega que durante estos años no ha recibido regalías por parte de la disquera de ninguna de estas canciones.

También se explica que estos discos se produjeron bajo el sello venezolano Love Records, quienes trabajaban bajo la empresa matriz Rodven Records. Esa empresa fue vendida a PolyGram, y luego adquirida por UMG.

Con estas transacciones fue que, supuestamente, UMG se quedó con la propiedad de los másters de Montaner. Sin embargo, el músico explica que en 1993 firmó un acuerdo con Love Records en el que los derechos de las grabaciones originales revertían a su favor.

Lo que solicita con esta demanda es que “declaren que Montaner es el legítimo propietario de los álbumes y que prohíban a los demandados interferir con el derecho de los demandantes a explotar los álbumes como lo consideren conveniente”.

Con una sentencia a su favor, Montaner podría seguir trabajando sin inconvenientes con la empresa de distribución independiente ADA Latin, con quien firmó un acuerdo el año pasado.

En la misma demanda, el equipo legal de Montaner apunta: “Aunque el alcance total del daño causado por las reclamaciones indebidas de propiedad de los demandados sobre los álbumes está más allá de cualquier cálculo, el monto de los daños monetarios calculables para los demandantes, al momento de esta presentación, supera el millón de dólares y sigue acumulándose”.

Sigue leyendo:

• “Para que seas feliz”, lo más reciente de Ricardo Montaner

• La increíble sorpresa que Evaluna le dio a Ricardo Montaner

• Ricardo Montaner asegura que disfruta su retiro y poder llevar una vida normal