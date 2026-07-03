Más de 120 personas enferman por brote de norovirus en un crucero: qué es y cómo se contagia

Un brote de norovirus, uno de los virus que con más frecuencia causan gastroenteritis aguda, afectó a 125 personas a bordo del crucero Ruby Princess, que realizaba un viaje entre San Francisco, Canadá y Alaska.

Según informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 102 pasajeros y 23 miembros de la tripulación presentaron síntomas compatibles con infección, principalmente diarrea, vómitos, náuseas y dolor abdominal. La embarcación transportaba unas 3,300 personas entre pasajeros y tripulantes. El brote permanece bajo investigación. (CDC)

La naviera activó de inmediato los protocolos sanitarios previstos para estos casos: aisló a las personas enfermas, intensificó la limpieza y desinfección de las áreas comunes y recogió muestras para identificar el origen del brote antes del siguiente itinerario.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es la causa más frecuente de gastroenteritis viral en Estados Unidos. Se transmite con enorme facilidad y puede propagarse a través de alimentos contaminados, agua, superficies o por el contacto directo con una persona infectada.

Los cruceros son uno de los entornos donde este virus encuentra condiciones ideales para propagarse debido a la convivencia de miles de personas en espacios compartidos, aunque los brotes representan una pequeña proporción del total de casos registrados cada año.

Síntomas más comunes

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después del contagio e incluyen:

Diarrea.

Vómitos.

Náuseas.

Dolor abdominal.

Fiebre leve.

Dolor muscular.

La mayoría de las personas se recupera en uno o tres días, aunque la enfermedad puede provocar deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Cómo reducir el riesgo durante un crucero

Los CDC recomiendan lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, evitar tocar alimentos si se tienen síntomas y desinfectar superficies de uso común. También enfatizan la importancia de informar de inmediato al personal médico del barco si aparecen vómitos o diarrea, y de permanecer aislado hasta al menos 48 horas después de desaparecer los síntomas.

Séptimo brote en lo que va del año

El episodio ocurrido en el Ruby Princess es el séptimo brote gastrointestinal registrado en cruceros que operan en aguas estadounidenses y que han sido investigados por el CDC durante 2026. Aunque estos incidentes reciben mucha atención, las autoridades sanitarias recuerdan que representan una fracción muy pequeña de los millones de pasajeros que viajan cada año en cruceros.

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