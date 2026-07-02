El Aniversario 250 de EE.UU.: estas son las peores horas para viajar desde Nueva York durante el feriado del 4 de Julio

El 250 aniversario de EE.UU. no solo estará marcado por desfiles, espectáculos y celebraciones del Día de la Independencia. También traerá uno de los fines de semana con mayor movimiento de viajeros en todo el país, por lo que quienes salgan de Nueva York deberán prepararse para largas filas en carreteras, aeropuertos y estaciones.

Con temperaturas elevadas y millones de personas aprovechando el feriado para una escapada, las autoridades recomiendan planificar el viaje con anticipación para evitar los momentos de mayor congestión. La AAA estima que más de 72 millones de estadounidenses viajarán durante el fin de semana del 250 aniversario de EE.UU., una de las cifras más altas registradas para esta celebración.

El día con mayor tráfico para viajar

Los datos de distintas agencias de transporte y empresas de análisis coinciden en señalar que el jueves 2 de julio será la jornada más complicada para desplazarse.

De acuerdo con Hertz, ese día concentra el mayor número de reservas para recoger vehículos de alquiler, mientras que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) prevé que sea también la jornada con mayor flujo de pasajeros en los aeropuertos, con más de tres millones de personas pasando por los controles de seguridad.

Por su parte, la firma especializada INRIX anticipa importantes congestiones en las carreteras desde la tarde del jueves, especialmente en los accesos y salidas de las principales ciudades.

¿Cómo viajarán los estadounidenses durante el 250 aniversario de EE.UU.?

La mayor parte de los desplazamientos durante este fin de semana se realizará en automóvil. Según las previsiones de AAA:

* 61.4 millones de personas viajarán en automóvil, equivalentes al 85 % de todos los desplazamientos.

* 5.85 millones utilizarán vuelos nacionales.

* 4.93 millones optarán por trenes, autobuses o cruceros.

Estas cifras convertirán al fin de semana del 250 aniversario de EE.UU. en uno de los periodos de mayor actividad para el transporte en todo el país.

Las mejores y peores horas para conducir

Los especialistas de INRIX recomiendan salir temprano por la mañana o esperar hasta la noche para evitar los mayores embotellamientos.

Estos son los horarios previstos:

* Jueves 2 de julio: el tráfico será más intenso entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.. La mejor opción es salir antes del mediodía.

* Viernes 3 de julio: las mayores demoras se esperan entre 12:00 p.m. y 7:00 p.m.. Se recomienda conducir antes de las 11:00 a.m.

* Sábado 4 de julio: el periodo más complicado será entre 10:00 a.m. y 2:00 p.m.. Lo ideal es viajar después de las 3:00 p.m.

* Domingo 5 de julio: el tráfico aumentará entre 12:00 p.m. y 6:00 p.m.. La recomendación es salir antes de las 11:00 a.m.

Toma tus precauciones para evitar las horas pico de tráfico en este 4 de julio. (Foto: Julio Cortez/AP)

El regreso a Nueva York será el momento más complicado

Uno de los mayores problemas se presentará durante el regreso a la ciudad después de las celebraciones del 250 aniversario de EE.UU.

INRIX prevé que el tramo de la Garden State Parkway North, desde la costa de Nueva Jersey hacia la ciudad de Nueva York, registre los peores retrasos del fin de semana.

Las proyecciones indican que el domingo 5 de julio, alrededor de las 12:45 p.m., el tiempo de viaje podría aumentar hasta un 90% respecto a un día normal. Un recorrido que habitualmente toma cerca de una hora podría extenderse hasta aproximadamente 1 hora y 55 minutos debido a la congestión.

Recomendaciones antes de salir

Si planeas viajar desde Nueva York para disfrutar del 250 aniversario de EE.UU., los expertos aconsejan revisar las condiciones del tráfico antes de salir, llevar suficiente agua debido a las altas temperaturas, cargar combustible con anticipación y considerar rutas alternativas si las aplicaciones de navegación muestran retrasos importantes.

También es recomendable verificar el estado de los vuelos o servicios ferroviarios antes de dirigirse a las terminales, ya que el elevado número de pasajeros puede provocar tiempos de espera más largos de lo habitual.

Con millones de personas desplazándose al mismo tiempo, elegir el horario adecuado para iniciar el viaje puede marcar la diferencia entre un recorrido tranquilo y varias horas atrapado en el tráfico. Planificar con tiempo será la mejor estrategia para disfrutar las celebraciones del 250 aniversario de EE.UU. y evitar contratiempos en las carreteras que rodean Nueva York.

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