Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce ya están casados

A horas de que se celebre la gran boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York, fuentes cercanas a la pareja aseguran que ya están oficialmente casados y que lo que ocurrirá este viernes 3 de julio será solo una gran celebración para compartir con amigos, otros famosos y crear un espectáculo que incluso sea disfrutado por los fanáticos de la estrella pop.

La boda de Swift y de Kelce es la más esperada de este año, y ha sido así desde que anunciaron su compromiso el año pasado. Esto ha hecho que se generen muchas suposiciones sobre los planes de boda y, desde hace varias semanas, todo indica que la celebración tendrá como escenario el Madison Square Garden en Nueva York.

Sin embargo, en una reciente publicación hecha por “Page Six” se asegura que la pareja ciertamente quiere celebrarlo con cientos de invitados, pero también era necesario para ella y su familia tener una ceremonia privada. El medio asegura que la pareja se casó oficialmente en Nashville, Tennessee.

“Page Six” contactó a una fuente, supuestamente residente en Nashville, que fue la encargada de afirmar que la estrella pop y el jugador de fútbol americano ya están casados.

El mismo medio investigó el recorrido que hizo el jet privado de Swift durante el pasado fin de semana. Se dice que estos movimientos estuvieron relacionados con trasladar a la familia de ambos a Nashville para que fueran parte de esa boda privada.

Aseguran que el jet privado pasó por Pensilvania, donde vive el padre y el hermano mayor de Kelce; luego aterrizó en Tampa, donde está la residencia del padre de la cantante; y luego el jet regresó a Nashville. Hay que recordar que esta fue la ciudad en la que se crió Swift, luego de mudarse cuando apenas era una niña.

También existen registros de que el jet privado regresó a Nueva York el 30 de junio.

Por ahora no se han obtenido documentos oficiales donde se pueda confirmar que la pareja está casada; solo se tienen afirmaciones de algunas fuentes no identificadas.

También queda esperar cuál será la información y los detalles que se compartirán sobre la celebración en el Madison Square Garden este viernes.

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