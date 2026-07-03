Cuál es el mejor reloj inteligente para monitorear tu salud y qué tan confiable es

En pleno 2026, muchos relojes inteligentes incorporan herramientas eficaces para medir la frecuencia cardíaca, realizar electrocardiogramas, monitorear el sueño y detectar signos de apnea del sueño. Sin embargo, expertos en salud coinciden en que los dispositivos son aliados de prevención, no de diagnóstico ni solución.

Entre todos los modelos disponibles actualmente, el Apple Watch Series 10 y el Apple Watch Ultra 2 destacan como las opciones más completas para los usuarios de iPhone, destaca un artículo publicado en New York Times. Esto gracias a la precisión de sus sensores y a la integración con las funciones de salud de Apple.

Aunque algunos cuentan con certificaciones médicas para determinadas funciones, sus resultados no reemplazan una consulta médica ni los equipos utilizados en hospitales o clínicas.

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El Apple Watch Series 10 y Ultra 2, los más completos para la salud

Diversas revisiones independientes y análisis científicos coinciden en que los relojes inteligentes de Apple se encuentran entre los más confiables del mercado para monitorear distintos indicadores de salud.

Estos dispositivos incluyen funciones como:

Medición continua de la frecuencia cardíaca

Electrocardiograma (ECG)

Detección de ritmo cardíaco irregular

Seguimiento del sueño

Aplicación Vitals para analizar indicadores fisiológicos diarios

Detección de apnea del sueño en los mercados donde esta función está habilitada

Además, ofrecen una integración muy completa con el historial de salud del usuario, permitiendo compartir información con profesionales médicos cuando sea necesario.

¿Qué tan confiables son sus mediciones?

La precisión depende del tipo de dato que se esté midiendo. Los especialistas hacen una diferencia importante entre cada función.

1. Frecuencia cardíaca

Es uno de los parámetros más precisos. Durante el reposo y el ejercicio de intensidad moderada, los sensores ópticos ofrecen resultados muy cercanos a los obtenidos con bandas pectorales utilizadas en el ámbito deportivo.

No obstante, movimientos bruscos de la muñeca o un ajuste inadecuado del reloj pueden generar lecturas incorrectas de manera temporal.

2. Electrocardiograma (ECG)

Se trata de una de las funciones con mayor respaldo clínico. El ECG permite detectar alteraciones compatibles con arritmias como la fibrilación auricular, ayudando a identificar señales que posteriormente deben ser evaluadas por un médico.

Sin embargo, no sustituye un electrocardiograma hospitalario de 12 derivaciones.

3. Oxígeno en sangre (SpO2)

Su nivel de confiabilidad es moderado. Aunque proporciona una estimación útil para el seguimiento cotidiano, la medición puede verse afectada por factores como la temperatura de la piel, los tatuajes, la posición del reloj o la circulación sanguínea.

Por ello, no alcanza la precisión de un oxímetro profesional.

4. Sueño y estrés

Los relojes inteligentes también estiman las distintas fases del sueño (ligero, profundo y REM) utilizando el movimiento corporal y la frecuencia cardíaca.

Estos datos sirven para detectar tendencias y hábitos, pero no ofrecen la precisión de una polisomnografía realizada en un laboratorio especializado.

Los especialistas insisten en que los relojes inteligentes pueden ayudar a detectar cambios que merecen atención, fomentar hábitos saludables y ofrecer información útil para el seguimiento cotidiano. Sin embargo, ningún dispositivo portátil sustituye la evaluación de un profesional de la salud.

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