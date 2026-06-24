6 síntomas de ansiedad que parecen otra enfermedad

Los ataques de ansiedad pueden provocar síntomas físicos tan intensos que se confunden con enfermedades cardíacas, respiratorias, digestivas y neurológicas. Expertos en salud advierten que los efectos van mucho más allá de la mente.

De hecho, hay personas que terminan en una sala de emergencias convencidas de tener alguna enfermedad cuando en realidad están experimentando una crisis de ansiedad o ataque de pánico.

El portal médico Medline Plus señala que comprender cómo actúa la ansiedad en el organismo puede ayudar a reducir el miedo ante determinados síntomas y facilitar una atención médica adecuada cuando sea necesario.

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6 síntomas de ansiedad que pueden confundirse con otras enfermedades

1. Dolor en el pecho y palpitaciones

Uno de los síntomas más alarmantes es el dolor torácico acompañado de taquicardia o palpitaciones. Durante un ataque de ansiedad, se puede sentir una presión intensa en el pecho, una aceleración del ritmo cardíaco o una sensación de latidos fuertes e irregulares.

Según explican los expertos de WebMD, estos síntomas suelen confundirse con un infarto o con otros problemas cardiovasculares, lo que provoca frecuentes visitas a los servicios de urgencias.

Aunque la ansiedad puede generar estas molestias, cualquier dolor en el pecho debe ser evaluado por un profesional de la salud para descartar causas cardíacas reales.

2. Falta de aire o sensación de ahogo

La dificultad para respirar es otro síntoma que genera gran preocupación. Algunas personas sienten que no pueden llenar completamente sus pulmones, mientras que otras experimentan una sensación de opresión en la garganta o un “nudo” que dificulta tragar.

Este fenómeno, conocido médicamente como globo faríngeo o globo histérico, puede parecerse a una crisis asmática o a otros trastornos respiratorios.

3. Mareos y sensación de vértigo

La ansiedad también puede alterar el equilibrio y provocar mareos repentinos. Las personas afectadas describen sensaciones de inestabilidad, aturdimiento, debilidad o incluso visión borrosa.

Debido a estos síntomas, algunos creen estar padeciendo problemas de presión arterial, trastornos vestibulares o enfermedades del oído interno.

Sin embargo, la hiperventilación y los cambios en el flujo sanguíneo generados por la ansiedad pueden explicar gran parte de estos episodios.

4. Problemas digestivos

El sistema digestivo es uno de los más sensibles a los efectos del estrés y la ansiedad. Náuseas, dolor abdominal, gases, diarrea, estreñimiento e incluso síntomas similares a la colitis pueden aparecer durante períodos de ansiedad intensa.

Los expertos señalan que existe una conexión directa entre el cerebro y el intestino, razón por la cual las emociones pueden influir significativamente en la digestión.

Por este motivo, algunas personas creen padecer enfermedades gastrointestinales cuando en realidad los síntomas están relacionados con su estado emocional.

5. Dolor muscular persistente

La ansiedad mantiene al organismo en un estado constante de alerta. Como consecuencia, los músculos permanecen tensos durante largos períodos de tiempo, generando molestias en distintas partes del cuerpo.

Los dolores de cuello, espalda, hombros y mandíbula son especialmente frecuentes.

En algunos casos, esta tensión muscular puede ser tan persistente que se confunde con problemas articulares, lesiones físicas o trastornos como la fibromialgia.

6. Hormigueo y entumecimiento

Las sensaciones de pinchazos, hormigueo o adormecimiento en manos, pies, piernas o rostro suelen generar preocupación por posibles enfermedades neurológicas. Sin embargo, estos síntomas también pueden aparecer durante episodios de ansiedad.

La hiperventilación asociada a una crisis de pánico modifica temporalmente los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, provocando estas sensaciones extrañas en las extremidades.

Los especialistas recuerdan que no todos los síntomas físicos son consecuencia de la ansiedad. Por ello, cualquier molestia intensa, repentina o persistente debe ser evaluada por un profesional de la salud.

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