3 chequeos médicos impostergables que debes hacerte después de los 40

Aunque te sientas en perfectas condiciones, a partir de los 40 años tu cuerpo empieza a atravesar por cambios metabólicos y hormonales que pueden pasar desapercibidos. Para evitarlo, expertos en salud destacan tres chequeos médicos impostergables que debes cumplir.

La clave de estos exámenes es que permiten detectar a tiempo enfermedades silenciosas como la diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Los especialistas coinciden en que debes realizarte:

Evaluación cardiovascular y perfil lipídico

Detección de diabetes y resistencia a la insulina

Exámenes específicos por género

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En qué consisten los 3 chequeos médicos fundamentales después de los 40

1. Evaluación cardiovascular y perfil lipídico

Según el portal La Cardio, este examen incluye la medición de la presión arterial y un análisis de sangre para evaluar los niveles de colesterol total, LDL (colesterol “malo”), HDL (colesterol “bueno”) y triglicéridos.

La recomendación general es controlar la presión arterial al menos una vez al año. En cuanto al perfil lipídico, puede realizarse cada 1 a 3 años, dependiendo del historial médico, antecedentes familiares y estilo de vida.

Mantener estos valores bajo control es clave para reducir el riesgo cardiovascular a largo plazo.

2. Detección de diabetes y resistencia a la insulina

Para detectarla se realizan dos pruebas principales: la glucosa en ayunas y, en muchos casos, la hemoglobina glucosilada (HbA1c), que muestra el promedio de azúcar en sangre en los últimos meses.

Los expertos recomiendan este control cada 1 a 3 años, especialmente en personas con factores de riesgo. Detectarla a tiempo permite prevenir complicaciones como daño renal, problemas cardiovasculares o neuropatías.

3. Exámenes específicos por género

A partir de los 40, también es fundamental realizar controles adaptados a cada sexo para la detección temprana de ciertos tipos de cáncer, indica el portal del Laboratorio Médico del Chopo, en México.

En mujeres, se recomienda la mamografía anual o bianual para detectar cáncer de mama en etapas iniciales, así como la prueba de Papanicolaou junto con la detección del virus del papiloma humano (VPH), clave para prevenir el cáncer de cuello uterino.

En hombres, la evaluación urológica cobra relevancia, incluyendo el análisis de sangre del Antígeno Prostático Específico (PSA), utilizado como herramienta para identificar posibles alteraciones en la próstata.

Aunque estos chequeos no garantizan la ausencia de enfermedad, sí permiten actuar con anticipación. Si ya estás en los 40, es vital que los consideres para garantizar tu calidad de vida.

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