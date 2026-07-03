Dolly Parton agradece a Taylor Swift y Travis Kelce por donar $2 millones de dólares a su fundación

La cantante Dolly Parton agradeció a la estrella pop Taylor Swift y al jugador de la NFL Travis Kelce, quienes están a punto de celebrar su boda, por donar $2 millones de dólares a su fundación.

Dolly Parton tiene una fundación llamada Imagination Library, un programa gratuito de donación de libros para niños. Desde su fundación en 1995 ha donado más de 200 millones de libros en todo el mundo.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Dolly Parton agradeció a la famosa pareja por este generoso gesto con su fundación y los niños que se benefician de ella.

“Taylor y Travis, soy Dolly, y me acaban de decir que ustedes dos donarán 2 millones de dólares a mi Biblioteca de la Imaginación”, dice Parton en el video. “Estoy impresionada y muy agradecida por esa muestra de gratitud”.

La artista aprovechó el momento para hacer gala de su sentido del humor y les hizo una divertida pregunta. “Ahora, es evidente que han hecho de la generosidad una parte fundamental de sus vidas, así que, oigan, cuando tengan a su primogénito, ¿puedo quedármelo? ¡Porque ese va a ser un bebé muy especial!”.

Parton señaló que gracias a esta contribución la fundación podrá cumplir con su objetivo de manera más ambiciosa. “Como saben, la misión de la Fundación Dollywood es soñar más, preocuparse más, aprender más y ser más, y les agradezco nuevamente su generosa donación. Y, gracias a su dinero, continuaremos con esa misión de maneras aún más ambiciosas. Así que, gracias, y sepan que siempre los amaré”, dijo finalizando su video.

El pasado 2 de julio, el representante de Swift declaró a PEOPLE que la pareja había realizado una donación masiva de $26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas.

Las organizaciones a las que la famosa pareja donó fueron: City Harvest, el Banco de Alimentos de Nueva York, New York Cares, el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, Harvesters en Kansas City, The Store de Brad Paisley y Kimberly Paisley en Nashville, Helping Harvest en Pensilvania, el Banco Comunitario de Alimentos de Rhode Island, Feeding America, la ASPCA y Grammy in the Schools.

Las donaciones de la pareja llegan días antes de la celebración de su gran boda en el Madison Square Garden en Nueva York, una boda que ha acaparado la atención mundial y que cuenta con un elevado dispositivo de seguridad en la ciudad.

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