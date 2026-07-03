Taylor Swift y Travis Kelce donan millones de dólares a organizaciones benéficas

Al mismo tiempo que el mundo está pendiente de la gran boda que Taylor Swift y Travis Kelce organizaron en el Madison Square Garden, la pareja también ha sido noticia por haber tomado la decisión de donar dinero a organizaciones benéficas.

Este jueves 2 de julio, mismo día en que celebraron su cena de ensayo, se reveló que la pareja distribuyó $26 millones de dólares entre varias organizaciones. Según información compartida por “TMZ”, $2 millones de dólares fueron destinados a Education Through Music, una fundación dedicada a la educación musical.

Esta organización, con sede en Nueva York, está dedicada a ofrecer clases de música a una comunidad infantil desfavorecida. Según el mismo medio, la directora de Education Through Music dice que este dinero servirá para mejorar su impacto a través de la contratación de nuevos profesores e incluso la compra de instrumentos para los niños.

Otros $2 millones de dólares fueron destinados a Answer the Call, una organización encargada de apoyar financieramente a las familias de los socorristas de Nueva York fallecidos mientras trabajaban.

Gran parte de las donaciones que hicieron fue a organizaciones con sede en Nueva York, lo que podría servir como una respuesta anticipada a las críticas que podrán recibir por organizar un evento de este tipo en Nueva York.

Hay que recordar que se ha hablado sobre un posible colapso de la ciudad por este evento, específicamente en los alrededores del recinto elegido por la pareja para la celebración. Durante esta semana, varios paparazzis han estado en la zona pendientes de captar detalles de la decoración y más.

Este evento también se hará al mismo tiempo que Estados Unidos está sirviendo de sede del Mundial de Fútbol 2026 junto con Canadá y México. Sin embargo, para este 3 de julio no hay partidos programados en la ciudad de Nueva York.

Este viernes terminarían los dieciseisavos de final con partidos en Dallas, Texas; Miami, Florida; y Kansas City, Misuri.

Pese a las críticas que pueda recibir Swift sobre esta gran celebración, parece tener de su lado al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. En varias apariciones públicas ha bromeado y hablado sobre esta boda, incluso en declaraciones del miércoles 1 de julio dijo que, al ser dentro del Madison Square Garden, los invitados no debían enfrentar las altas temperaturas que se pronostican para hoy.

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