La amistad que se debilitó: Blake Lively, la gran ausente de la boda de Taylor

La lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce reúne a figuras del cine, la música, la moda y el deporte. Sin embargo, entre tantos nombres hay una ausencia que no pasó desapercibida. Blake Lively, quien durante más de una década fue una de las personas más cercanas a la cantante, no ha aparecido en ninguna de las celebraciones, alimentando los rumores de que su amistad atraviesa el momento más distante hasta ahora.

Mientras diferentes medios estadounidenses aseguran que la pareja ya habría celebrado una ceremonia privada en Tennessee, los festejos continuarán en el Madison Square Garden de Nueva York con una recepción para casi mil invitados el día de hoy.

Un viaje familiar en lugar del gran evento

Según reveló TMZ, Blake Lively y Ryan Reynolds viajaron hasta Lake Placid, al norte del estado de Nueva York, para disfrutar de unos días en familia. El medio publicó imágenes exclusivas de la pareja asistiendo a una competición ecuestre en la que participó Betty, una de sus hijas.

Las fotografías sorprendieron a muchos seguidores, ya que en los últimos meses se había especulado con una posible reconciliación entre la actriz y Taylor Swift. Sin embargo, la ausencia de Lively en la cena de ensayo ayer en el Infosys Theater, ubicado dentro del Madison Square Garden volvió a poner sobre la mesa las versiones sobre el enfriamiento de su relación.

De acuerdo con una fuente cercana a la artista consultada por Page Six, Taylor “necesita espacio” después de todo lo ocurrido y aún le resulta difícil recuperar la confianza en quien fue una de sus amigas más cercanas durante años.

La polémica que rompió el vínculo

Durante mucho tiempo, Taylor Swift y Blake Lively fueron prácticamente inseparables. Era habitual ver a la actriz acompañando a la cantante en conciertos, eventos y reuniones privadas. Incluso, durante la gira de “The Eras Tour”, Lively asistió junto a su familia a varios espectáculos, incluido el realizado en Madrid.

La protagonista de “Gossip Girl” también estuvo presente en varias ocasiones apoyando a Travis Kelce desde las gradas, especialmente al comienzo de la relación entre la cantante y la estrella de la NFL. Las imágenes de ambas celebrando victorias y compartiendo momentos de complicidad eran frecuentes.

No obstante, el panorama cambió tras el conflicto legal que involucró a Blake Lively y Justin Baldoni. Desde entonces comenzaron las versiones sobre un distanciamiento entre las dos amigas.

Ahora, mientras Taylor Swift y Travis Kelce celebran el que muchos medios estadounidenses ya califican como el acontecimiento social del año, la ausencia de Blake Lively parece confirmar que la estrecha relación que compartieron durante más de diez años quedó, al menos por ahora, en el pasado.

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