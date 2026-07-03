Harry Styles estaría entre los invitados a la boda de Taylor Swift

Este 3 de julio, Harry Styles tiene programado uno de sus shows en Wembley, Reino Unido, y, al mismo tiempo que se esté presentando, su expareja Taylor Swift se estará preparando para su gran boda con Travis Kelce en Nueva York.

En reportes compartidos recientemente por “TMZ” se ha hablado sobre algunas de las personalidades que la pareja decidió invitar a su celebración. En estas publicaciones se asegura que el cantante británico sí fue invitado, aunque no podrá asistir porque coincide con la residencia que decidió hacer en el Reino Unido.

Esta ha sido una de las invitaciones que ha llamado la atención de las miles de seguidoras de Swift, pues hay que recordar que mantuvo una relación sentimental de meses con Styles entre 2012 y 2013. Aunque no vaya a asistir, el cantante igual se prepara para los 30 conciertos que tiene programados en el Madison Square Garden, el mismo lugar donde este viernes 3 de julio se celebrará la boda más esperada del año.

¿Cuáles son los otros nombres que figuran en la lista de invitados?

Se espera que la boda de Travis Kelce y Taylor Swift en Nueva York cuente con la asistencia de muchas personalidades, no solo como invitados, sino también como parte del show que se hará.

Además de Styles, “New York Post” ha asegurado que entre la lista de invitados también figuran Gigi Hadid y Bradley Cooper, Jack Antonoff y su hermana, Ashley Avignone, la reportera deportiva Erin Andrews, Charissa Thompson y muchos otros.

Estos nombres han salido a la luz porque asistieron a la cena de ensayo que se celebró este jueves 2 de julio en Nueva York. Este evento se realizó en el Infosys Theater, un recinto independiente que se encuentra dentro del Madison Square Garden.

Gigi Hadid y Taylor Swift son amigas desde hace varios años. Crédito: Matt Sayles | AP

Además de invitados a disfrutar y celebrar la unión, medios también aseguran que también está la posibilidad de que durante la noche haya varias presentaciones en vivo. Existen rumores de que se presenten Ed Sheeran, Sabrina Carpenter y Aaron Dessner. También se ha hablado de la posibilidad de Paul McCartney y Stevie Nicks.

Selena Gómez es otra de las personalidades que es seguro estará presente en la boda, pues incluso se ha dicho que forma parte de las damas de honor que escogió la estrella pop. Una de las figuras que se habría quedado sin invitación fue Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds; hay que recordar que durante años fueron amigas muy cercanas, pero eso ha cambiado.

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