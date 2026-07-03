La boda de Taylor Swift divide a Nueva York

No todos están celebrando el esperado matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce. Mientras millones de seguidores siguen con emoción cada filtración sobre el enlace, en Nueva York hay quienes miran el acontecimiento con menos entusiasmo.

Los cierres de calles alrededor del Madison Square Garden y el impacto que tendrían sobre la movilidad de la ciudad han provocado una ola de comentarios en redes sociales, especialmente entre residentes y turistas.

Según adelantó The New York Times y recogió BuzzFeed, la pareja habría solicitado un permiso para restringir el tránsito en los alrededores del Madison Square Garden desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio. Aunque el documento todavía no aparece publicado en el portal oficial de la ciudad, tres personas con conocimiento directo de la solicitud confirmaron su existencia al diario estadounidense.

La fecha no ha pasado inadvertida. Coincide con el fin de semana del 4 de julio, una de las celebraciones más concurridas en Estados Unidos, cuando Nueva York recibe una gran cantidad de visitantes y, además, acoge partidos del Mundial 2026. Para muchos usuarios en redes sociales, limitar la circulación en la calle 34, una de las zonas comerciales más transitadas de Manhattan, podría complicar aún más el tráfico y la movilidad.

Las críticas crecieron mientras avanzan los preparativos

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en plataformas como X, donde varios usuarios expresaron su inconformidad por las posibles afectaciones que traería un evento de semejante magnitud. Algunos cuestionaron el cierre de vías en uno de los fines de semana con mayor movimiento turístico del año, mientras otros consideraron excesivo el despliegue previsto para la celebración.

El tema incluso llegó hasta la alcaldía. En una reciente rueda de prensa, el alcalde Zohran Mamdani aseguró: “les deseo una boda preciosa”. Al mismo tiempo, fuentes del Departamento de Policía de Nueva York citadas por Variety señalaron que las autoridades permanecen atentas al desarrollo de la jornada ante la posibilidad de que miles de seguidores de la cantante se concentren en la zona y aumenten la congestión.

Nueva York vive el momento entre el entusiasmo de los fanáticos y las preocupaciones. Crédito: Evan Agostini | AP

De acuerdo con esas versiones, el permiso solicitado abarcaría no sólo la ceremonia, sino también las actividades previas y una eventual caravana relacionada con el matrimonio, por lo que los neoyorquinos también se preguntan cómo se verán afectados en su día a día como por ejemplo en sus trayectos al trabajo o diligencias por la zona del reconocido complejo deportivo.

Los “swifties” viven la espera con entusiasmo

Aunque las críticas han ganado espacio en redes sociales, la otra cara de la historia la protagonizan los “swifties”. Miles de admiradores siguen cada actualización sobre la boda con entusiasmo y esperan que puedan ver las primeras imágenes de Taylor Swift luciendo su vestido de novia.

En distintos espacios digitales abundan los mensajes de apoyo para la artista, además de teorías sobre la ceremonia, los invitados y hasta la música que podría sonar durante la recepción. Para muchos de sus seguidores, el matrimonio representa uno de los momentos más especiales en la vida de la cantante, por lo que consideran que la expectativa y el despliegue alrededor del evento están plenamente justificados.

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