Ensayo de boda de Taylor Swift reunió a un elenco estelar: un abreboca para hoy

El gran día llegó y las expectativas por el matrimonio entre Taylor Swift y Travis Kelce crecen minutos a minuto. La ciudad de Nueva York ya comenzó a vivir las primeras celebraciones con una exclusiva cena de ensayo que reunió a varias de las figuras más reconocidas del entretenimiento y el deporte. Aunque la pareja mantiene absoluto silencio sobre el enlace, las filtraciones continúan revelando cómo sería una de las bodas más comentadas de los últimos años.

De acuerdo con la revista People, la cena de ensayo se realizó ayer en el Infosys Theater, ubicado dentro del Madison Square Garden. El encuentro comenzó hacia las 6:00 p.m. y se prolongó hasta las 10:30 p.m., según informó CBS, con la asistencia de cerca de 100 personas pertenecientes al círculo más cercano de los novios.

Entre los primeros rostros en llegar estuvo Lena Dunham, amiga de Swift desde hace años y quien también participó en el videoclip de “Bad Blood”. Por otra parte, The US Sun captó la presencia de Adam Sandler dentro del recinto, mientras que Page Six reportó la llegada de Ashley Avignone, Gigi Hadid y Bradley Cooper, quienes fueron vistos saliendo desde el apartamento de la modelo en Manhattan.

La lista de invitados a la cena previa también incluyó al productor Jack Antonoff; su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff; la periodista deportiva Erin Andrews junto a su esposo Jarret Stoll; además del excomentarista de la NFL Greg Olsen, según detalló People.

Celebridades, música y un menú que ya da de qué hablar

Uno de los nombres que más expectativa ha generado es el de Selena Gomez. Aunque la cantante no ha confirmado públicamente su asistencia a la boda, Page Six aseguró que formará parte del grupo de damas de honor durante la ceremonia.

Se espera que la boda que se celebrará el día de hoy contará con alrededor de 1,000 invitados. Entre los nombres que han sonado aparecen Ed Sheeran, las hermanas Haim, Emma Stone, Suki Waterhouse, Patrick Mahomes, Andy Reid y numerosos compañeros de Kelce en la NFL. Incluso, Page Six aseguró que Stevie Nicks y Tim McGraw ofrecerán presentaciones musicales durante la recepción.

Las filtraciones también han permitido conocer detalles del posible banquete. Diversos medios estadounidenses informaron que en los últimos días fueron vistos camiones descargando carne de langosta, pollo en distintas preparaciones, papas fritas, aros de cebolla, huevos, nata, leche, pimientos, lechugas y una amplia variedad de verduras frescas en el Madison Square Garden.

Otro de los elementos que llamó la atención fue la llegada de un camión de Krispy Kreme. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si los populares donas harán parte del postre o si simplemente abastecían la tienda de la cadena ubicada bajo el complejo.

Una decoración de cuento y máxima seguridad

Más allá del menú, el montaje también ha despertado curiosidad. Según distintas publicaciones estadounidenses, en el interior del recinto se instaló un enorme castillo rodeado por jardines artificiales, árboles y abundantes flores, una ambientación inspirada en los cuentos de hadas.

La decoración tendría un significado especial para la pareja. Varios medios sostienen que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift en agosto de 2025 dentro de un jardín preparado en su residencia de Misuri, por lo que el escenario sería un homenaje a ese momento. Durante los preparativos también se observaron cajas y estructuras identificadas con el nombre “Garden Party”.

La organización también ha apostado por un impresionante operativo de seguridad. CBS informó que el equipo de Swift solicitó permisos para ocupar varias calles entre el 2 y el 4 de julio y contrató seguridad privada debido a la limitada disponibilidad de efectivos policiales durante las festividades por el Día de la Independencia.

Además, trabajadores del montaje habrían debido cumplir estrictos controles, portar pulseras identificativas y dejar sus teléfonos móviles fuera del área de trabajo, mientras camiones y lonas negras fueron instalados para impedir cualquier vista del evento desde el exterior. Quedan sólo horas para saber qué tanto de todos estos rumores son realidades, en uno de los eventos más esperados no sólo por los “swifties” sino por incontables personas a nivel mundial.

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