Taylor Swift estaría disfrutando de su despedida de soltera

Los rumores sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce siguen surgiendo. Durante este último fin de semana se dijo que la estrella pop estaría preparada para comenzar a celebrar su despedida de soltera; inicialmente se dijo que lo haría en su propia mansión de Rhode Island, pero poco después esa idea se descartó.

Según “TMZ”, paparazzis y otros informantes de la zona aseguraron que se pudo ver que desde el viernes en la tarde se comenzó a ver menos movimiento en la propiedad. E incluso, el equipo de seguridad personal de Swift comenzó a ser menos.

En ningún momento se pudo comprobar si Swift salió o no de la propiedad. Hay que recordar que inicialmente se había dicho que esta mansión, tan importante en la vida de la cantante, iba a ser el escenario para celebrar la boda.

También hay que mencionar que hace unos meses se había dicho que el cortejo de Swift estaba planeando una gran despedida de soltera que incluía un tour por varios países; entre las ciudades a visitar estaban Nueva York, Nashville, las Bahamas y alguna en Italia.

Entre las involucradas en estos preparativos estarían la cantante y actriz Selena Gomez y la supermodelo Gigi Hadid.

“TMZ” también compartió una nota en la que resalta que durante este fin de semana fue fotografiada la actriz Blake Lively, quien estaba completamente sola en Pound Ridge, Nueva York. Esto lo ha resaltado porque Lively era una amiga muy cercana de Swift, pero esta relación se rompió cuando comenzó el polémico juicio entre la actriz y el director de cine Justin Baldoni.

Mientras paparazzis perseguían a Swift para saber si estaba o no celebrando su despedida de soltera, Travis Kelce y su hermano fueron fotografiados en unos bares de Los Ángeles, California, y también asistió con unos amigos a un concierto en la misma ciudad del DJ escocés Chris Lake.

Uno de los bares que Kelce visitaron fue Barney’s Beanery, justamente el viernes por la noche, y supuestamente pudieron ver una parte de algún juego del mundial de fútbol. Se desconoce si este bar y el concierto fueron la despedida de soltero oficial o si sus amigos planean otros eventos.

Sigue leyendo:

• Taylor Swift y Travis Kelce fueron los invitados especiales de “Oh, Mary!”, en Broadway

• Selena Gomez aclaró su comentario en una publicación sobre Taylor Swift: “Jamás insultaría a mis amigos”

• “1989” de Taylor Swift ya forma parte del patrimonio sonoro de EE.UU.