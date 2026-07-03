Futbolista palestino Saleem Al-Ashqar fue asesinado por el ejercito de Israel en Gaza

Mientras gran parte de la atención deportiva internacional está puesta en el Mundial 2026, el fútbol palestino informó la muerte del arquero Saleem Al-Ashqar, de 32 años.

La Asociación Palestina de Fútbol (PFA) señaló que el guardameta del Khadamat Khan Younis murió por disparos atribuidos al ejército de Israel.

Algunas informaciones indican que el hecho ocurrió en la localidad de Al-Qarara, al sur de Gaza, cuando intentaba buscar agua para su esposa, que está embarazada.

La PFA confirma la muerte del arquero

La Asociación Palestina de Fútbol informó que Al-Ashqar perdió la vida como consecuencia de disparos efectuados por las fuerzas israelíes. La entidad indicó que el futbolista integra la lista de deportistas palestinos fallecidos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

Según los datos difundidos por la Asociación Palestina de Fútbol (PFA) y otras plataformas que documentan el impacto del conflicto en el deporte palestino, más de 1,000 deportistas palestinos han muerto desde octubre de 2023, mientras que la plataforma centro.info.palestina eleva esa cifra a al menos 1,009 integrantes del ámbito deportivo. Algunas informaciones también sitúan en más de 73,000 el número de víctimas registradas en el conflicto desde el comienzo de la guerra.

Saleem Al-Ashqar se había casado hacía cinco meses y esperaba el nacimiento de su primer hijo junto a su esposa.

Reacciones del fútbol palestino

Tras conocerse la noticia, familiares, compañeros de equipo y representantes del deporte palestino expresaron sus condolencias por la muerte del arquero.

El Club Deportivo Palestino, institución fundada en Chile en 1920 por la comunidad palestina y que compite en la Primera División de ese país, publicó un mensaje en memoria del futbolista: “Lamentamos profundamente la trágica muerte del portero palestino Salim Al-Ashqar, de 32 años. Fue asesinado por el ejército israelí. Nos entristece profundamente la continuación de tales sucesos. Exigimos justicia y paz.”

El Club Deportivo Palestino lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Saleem Al-Ashqar, arquero palestino de 32 años que defendía los colores del Khadamat Khan Younis y que perdió la vida a manos del ejército israelí.



Nos destroza que hechos como este sigan ocurriendo.? pic.twitter.com/r6pM5hiIKg — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) July 1, 2026

En otra publicación, el club agregó: “Nos destroza que hechos como este sigan ocurriendo. Exigimos justicia y paz para #TodoUnPueblo”.

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