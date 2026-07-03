La boda de Taylor Swift costaría más de $20 millones de dólares

Si las estimaciones de especialistas en eventos de lujo son correctas, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce no sólo será uno de los acontecimientos sociales más comentados del año, sino también uno de los más costosos. La cifra sorprende incluso para los estándares de Hollywood, ya que expertos consultados por Forbes calculan que las celebraciones podrían superar fácilmente los $20 millones de dólares.

Las versiones apuntan a que la pareja reservó el Madison Square Garden para varias actividades. Según informó The New York Times, el recinto habría sido apartado para una celebración de alrededor de 100 personas ayer, 2 de julio, que correspondió a la cena de ensayo, mientras que hoy tendría lugar un segundo evento que contaría con la presencia de casi mil invitados. Además, Winick Productions solicitó permisos para cerrar las calles cercanas al estadio entre el jueves y el mediodía del sábado.

Cada detalle suma

El mayor gasto comenzaría con la organización. Eso significaría una factura cercana a los cinco millones de dólares únicamente por la planificación.

A esa cifra se sumaría el alquiler del Madison Square Garden, que podría rondar otros cinco millones de dólares. Según expertos citados por Forbes, el recinto sería transformado con espacios temáticos para el cóctel, la cena y la fiesta, además de senderos inspirados en jardines, iluminación tenue y enormes instalaciones florales.

El reconocido organizador David Tutera explicó que es completamente viable trasladar “camiones” cargados de árboles y plantas para crear un ambiente similar a un bosque. “Creo que esa es la atmósfera que buscan ella y él. No es exagerado, es suave, etéreo, mágico, femenino, y da la sensación de estar paseando por el bosque”, aseguró.

Las flores por sí solas podrían superar los tres millones de dólares, según Sonal Shah, otra organizadora de bodas de lujo de Manhattan. A eso habría que añadir cortinas para cubrir miles de asientos, candelabros, escenarios temporales, iluminación y otros elementos decorativos que elevarían aún más el presupuesto.

Catering, artistas y alojamiento de invitados

El banquete también representaría una inversión considerable. Lindsay Landman estima que el servicio de comida y barra costaría al menos $1.250 dólares por invitado, una cifra cercana al millón de dólares para unas 750 personas, además de otros $75 mil dólares por la instalación de la cocina.

Según los reportes, Taylor Swift habría seleccionado estaciones gastronómicas con platos de algunos de sus restaurantes favoritos de Nueva York, entre ellos Via Carota, Waverly Inn y Monkey Bar. El organizador Colin Cowie afirmó que el verdadero lujo estará en ofrecer un servicio “de clase mundial”, aspecto que también incrementará el costo final.

La música tampoco sería un gasto menor. Page Six aseguró que Tim McGraw y Stevie Nicks actuarían durante la celebración, mientras que Ed Sheeran podría sorprender con una aparición. Aunque algunos artistas participaran sin cobrar, la producción técnica, el sonido, la iluminación y la escenografía podrían superar los $250 mil dólares. A ello se sumarían una orquesta de primer nivel, fotografía y videografía de lujo, cuyo costo podría llegar a los $300 mil dólares.

Finalmente, Forbes también contempla el alojamiento de los invitados. Entre los asistentes que han sido mencioniados figuran Selena Gomez, Zoë Kravitz, Karlie Kloss, Gigi Hadid, las hermanas Haim, Patrick Mahomes, Gracie Abrams, Phoebe Bridgers y Lana Del Rey. De acuerdo con Shah, es muy probable que los novios asuman el hospedaje de sus invitados, un gasto que podría alcanzar $1.2 millones de dólares adicionales.

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