Ofertas del 4 de julio 2026: ahorra hasta $1,600 este fin de semana en Best Buy, Walmart, Home Depot y más

Con la llegada del fin de semana del 4 de julio, millones de consumidores en Estados Unidos tienen una de las mejores oportunidades del verano para ahorrar. Grandes almacenes como Best Buy, Walmart, Home Depot, Lowe’s, Target y otras cadenas ofrecen descuentos de hasta $1,600 en televisores, electrodomésticos, parrillas, muebles de exterior y otros productos de alta demanda, pero también hay hamburguesas y donas por $2.50 para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos.

Aunque varias promociones permanecerán activas hasta el 8 de julio, muchos de los productos que ofrecen podrían agotarse antes debido a la alta demanda que provoca el fin de semana feriado. Por ello, los especialistas en consumo recomiendan comparar ofertas y realizar las compras más importantes durante los primeros días del fin de semana para aprovechar la mayor disponibilidad y los mejores precios.

Esta ventana de ahorro no se repetirá hasta el Día del Trabajo en septiembre: cuando vuelvan los descuentos en electrodomésticos y artículos del hogar en cadenas como Best Buy, Home Depot y Target. Estas son algunas de las ofertas más destacadas para el fin de semana:

America 250: el aniversario que convirtió $2.50 en el precio del día

Este 4 de julio de 2026, Estados Unidos cumple 250 años desde la firma de la Declaración de Independencia, y el número mágico de esta edición es, literalmente, $2.50.

Para conmemorarlo, cadenas de comida rápida convirtieron la cifra del aniversario en su precio estrella del fin de semana:

Sonic Drive-In: menú especial de $2.50 con hot dog, Jr. Double Cheeseburger, orden de aros de cebolla y un Red, White & Blue Float. Vigente hasta el 12 de julio

menú especial de $2.50 con hot dog, Jr. Double Cheeseburger, orden de aros de cebolla y un Red, White & Blue Float. Vigente Burger King: Whopper Jr. a $2.50 el 4 de julio para miembros de Royal Perks. Aplica solo en app o en BK.com

Whopper Jr. a el 4 de julio para miembros de Royal Perks. Aplica solo en app o en BK.com Krispy Kreme: docena de Original Glazed a $2.50 con la compra de otra docena o de 16 Mini Donuts (código USA en línea). Válido del 2 al 5 de julio. Además, si llegas vestido de rojo, blanco o azul el 4 de julio, recibes una dona gratis

docena de Original Glazed a con la compra de otra docena o de 16 Mini Donuts (código en línea). Válido del 2 al 5 de julio. Además, si llegas vestido de rojo, blanco o azul el 4 de julio, recibes Firehouse Subs: compra un sub mediano o pequeño y el segundo te cuesta $2.50 . Vigente solo el sábado 4 de julio

compra un sub mediano o pequeño y el segundo te cuesta . Vigente Freddy’s: hot dog de res a $2.50 más un mini concreto Red, White & Blueberry disponible hasta el 4 de julio

hot dog de res a más un mini concreto Red, White & Blueberry disponible hasta el 4 de julio Carl’s Jr.: Double Cheeseburger a $2.50 para miembros de la app

Double Cheeseburger a para miembros de la app Applebee’s: margaritas a $1 todo el mes de julio para celebrar los 250 años

margaritas a para celebrar los 250 años McDonald’s: regreso del Fried Apple Pie frito en honor a America 250, hasta agotar existencias

Best Buy: hasta $1,600 de descuento en TV y tecnología Apple

La venta de Independence Day de Best Buy es una de las más agresivas del año en productos de tecnología. La tienda tiene activa su venta los días 4 y 5 de julio con descuentos verificados en docenas de categorías.

Entre las ofertas confirmadas destacan:

Televisor LG OLED 65″ a $1,099.99 — $1,600 de descuento sobre precio regular

a $1,099.99 — sobre precio regular Samsung The Frame 65″ (2025) a $999.99 — $600 de ahorro

a $999.99 — iPad Air M3 de 11″ (128 GB con celular) a $499 — $250 de descuento

(128 GB con celular) a — $250 de descuento MacBook Air M5 de 15″ a $1,349 — $150 de descuento

a — $150 de descuento Auriculares Bose QuietComfort Ultra a $299 — $130 de ahorro

a $299 — Electrodomésticos mayores: hasta 45% de descuento con entrega gratuita

No se requiere membresía para acceder a los precios especiales, aunque los miembros Plus y Total de My Best Buy obtienen puntos adicionales en compras de computación de $499 o más.

¿Vale la pena? Para televisores OLED y electrodomésticos grandes, se trata de los descuentos más profundos del año fuera del Black Friday.

Walmart: rollbacks de hasta 86% en electrónica y ropa de verano

Walmart lanzó su venta del 4 de julio con descuentos de 83 al 86% en miles de artículos, vigentes hasta el 5 de julio de 2026. El envío es gratuito en pedidos de $35 o más y el servicio de recolección en tienda está disponible sin costo adicional.

Las categorías más atractivas incluyen electrónica, ropa de verano, artículos para fiesta y productos de marca nacional con precios equiparables a los de su propia semana de ofertas de junio. Con estas ofertas, si una familia necesita renovar una lavadora o comprar ropa escolar a precios atractivos, este fin de semana ofrece una oportunidad real para ahorrar.

Home Depot y Lowe’s: el momento ideal para electrodomésticos y el patio

Si quieres renovar la cocina, el baño o el área exterior de tu hogar, este feriado representa uno de los tres momentos del año en que los precios de electrodomésticos realmente se mueven.

Home Depot ofrece su venta ‘Red, White and Blue’ hasta el 8 de julio de 2026 con varios descuentos atractivos:

Hasta $400 de descuento en refrigeración al gastar $2,498 o más

al gastar $2,498 o más Hasta $250 de ahorro en lavadoras y secadoras al gastar $1,698+

al gastar $1,698+ Hasta $1,000 de descuento máximo en paquetes de electrodomésticos

en paquetes de electrodomésticos 24 meses sin intereses en compras de $1,999 o más (válido hasta el 7 de julio)

en compras de $1,999 o más (válido hasta el 7 de julio) Envío estándar gratuito en compras de electrodomésticos de $398 o más

Lowe’s también tiene una promoción vigente hasta el 9 de julio con descuentos de hasta 45% en electrodomésticos mayores de Samsung, GE, KitchenAid y Whirlpool. Al comprar varios electrodomésticos juntos, el ahorro crece: 10% extra por dos artículos, 15% por tres y 25% por cuatro o más.

En parrillas, Lowe’s tiene la Pit Boss 850 DX (parrilla de pellet) a $499, un ahorro de $150 sobre su precio regular.

Target: hasta 70% de descuento en ropa, cocina y hogar

Target ofrece descuentos de hasta 70% en ropa de marcas como Vera Bradley y Lands’ End, además de ofertas en artículos de cocina, accesorios Stanley y más, disponibles hasta el 4 de julio en su venta del feriado.

Las categorías con mayores rebajas incluyen:

Hasta 30% en artículos de cocina y comedor

Hasta 40% en decoración para el hogar y ropa de cama

y ropa de cama Hasta 20% en televisores y barras de sonido

Hasta 30% en ropa para toda la familia

Los miembros de Target Circle verificados como militares, veteranos o familiares directos reciben 20% de descuento en una compra en toda la tienda hasta el 4 de julio

Sam’s Club y Costco: la membresía que paga sola en gasolina

Sam’s Club tiene una oferta vigente hasta el 5 de julio de 2026 que reduce el costo de membresía anual a solo $15 para nuevos miembros, un ahorro de $45 sobre su precio regular de $60.

Si aprovechas esta oferta, una sola visita al surtidor de gasolina de Sam’s Club, donde los precios suelen estar entre 10 y 20 centavos por debajo del promedio del mercado, puede recuperar el costo de la membresía en pocas semanas. La membresía también otorga acceso a la app Scan & Go, que permite pagar directamente desde el teléfono dentro del club, sin pasar por caja, y también pagar gasolina en el surtidor sin insertar tarjeta.

Esta oferta no aplica para miembros actuales ni para quienes fueron miembros en los últimos 24 meses.

¿Cuándo vencen estas promociones?

No todas las ofertas terminan el lunes. Este es el calendario exacto:

Best Buy: hasta el 5 de julio

hasta el Walmart: hasta el 5 de julio

hasta el Sam’s Club (membresía $15): hasta el 5 de julio

(membresía $15): hasta el Home Depot (electrodomésticos): hasta el 8 de julio

(electrodomésticos): hasta el Lowe’s (venta completa): hasta el 9 de julio

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ofertas especiales del 4 de julio

¿Necesito membresía para acceder a las ofertas del 4 de julio en Best Buy?

No. Las ofertas de Best Buy están disponibles para todos los compradores. Los miembros Plus y Total obtienen puntos adicionales en compras de computadoras de $499 o más.

¿La membresía de Sam’s Club por $15 realmente vale la pena?

Para una familia que compra gasolina regularmente, sí. El ahorro en combustible puede recuperar los $15 en pocas semanas, además del acceso a precios reducidos en comestibles y electrónica.

¿Cuál es la mejor tienda para comprar un electrodoméstico grande este fin de semana?

Tanto Home Depot como Lowe’s ofrecen descuentos de hasta 45% en marcas como Samsung, GE y Whirlpool. Home Depot, además, ofrece 24 meses sin intereses en compras de $1,999 o más. Lowe’s anuncia un descuento adicional por volumen al comprar múltiples electrodomésticos.

¿Qué pasa si espero hasta el lunes para comprar?

Las parrillas y televisores más populares históricamente se agotan el mismo viernes o sábado. Los modelos premium como el Weber Spirit o el LG OLED en Best Buy desaparecen rápido. Si bien las tiendas mantienen sus precios hasta la fecha oficial, las existencias se reducen significativamente.

¿Hay descuentos en gasolina este fin de semana?

Sam’s Club y Costco ofrecen gasolina a precio de mayoreo para sus miembros todo el año. Con la membresía de Sam’s Club disponible por $15 hasta el 5 de julio, este es el mejor momento para acceder a ese beneficio.

¿Walmart tiene ofertas en electrónica comparables a Best Buy?

Sí. Walmart tiene descuentos de hasta 86% en electrónica, incluyendo televisores, laptops y accesorios. Best Buy tiene ventaja en productos Apple y televisores premium, mientras Walmart ofrece productos de rango medio y artículos del hogar.

Conclusión

Una familia que combine las ofertas de Sonic, Krispy Kreme y las tiendas grandes puede celebrar el 4 de julio con comida, tecnología y artículos del hogar gastando considerablemente menos que en cualquier otro fin de semana del año.

Las ventas del 4 de julio de 2026 engloban varias promociones que se extienden hasta el martes o miércoles siguiente, lo que da margen real para comparar precios. Pero el inventario disponible no espera. Con el próximo regreso a clases, una renovación de cocina pendiente o simplemente adquirir una membresía de almacén, actuar antes del 5 de julio podría convertirse en cientos de dólares de diferencia.

Lo que no se compre hoy al precio del feriado llegará al precio de otoño, considerablemente más alto.

Sigue leyendo:

– El Aniversario 250 de EE.UU.: toda la agenda completa para celebrar el 4 de julio en NYC

– El Aniversario 250 de EE.UU.: estas son las peores horas para viajar desde Nueva York durante el feriado del 4 de Julio

– Dónde y a qué hora serán los fuegos artificiales del 4 de julio en Nueva York