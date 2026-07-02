Calor extremo pone en riesgo las celebraciones del Aniversario 250 de EE.UU.: cancelan desfiles y modifican eventos

El intenso calor que afecta al este del país está alterando las celebraciones del 4 de julio, obligando a las autoridades locales a cancelar, posponer o modificar numerosos eventos con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia AP, las altas temperaturas y la elevada humedad representan un riesgo para millones de personas que participarán en actividades al aire libre durante el fin de semana largo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), una peligrosa ola de calor continuará afectando gran parte del centro y el este del país hasta el viernes y se mantendrá sobre la costa este durante el fin de semana. En el noreste se esperan temperaturas cercanas a los 90°F (32°C), mientras que ciudades como Philadelphia y Boston podrían superar los 100°F (38°C). La humedad hará que la sensación térmica sea todavía mayor.

“Vayas donde vayas en el sur de Nueva Inglaterra, hoy, mañana y el sábado estarás lidiando con un calor peligroso”, advirtió el meteorólogo Bryce Williams, del NWS, citado por AP.

Cambios en los eventos del 250 Aniversario de EE.UU. por el calor

Las condiciones extremas ya provocaron cambios importantes en distintos eventos conmemorativos. En Boston, el acceso al tradicional Boston Pops Fireworks Spectacular comenzará a las 4 p.m. en lugar del mediodía para reducir la exposición de los asistentes al calor.

En Philadelphia, las autoridades acortaron el recorrido de un desfile, cancelaron una fiesta comunitaria y retrasaron el inicio de otras actividades, entre ellas un picnic y un concierto programados en Independence Mall.

En Lower Windsor Township, Pensilvania, una celebración por el 250 aniversario de EE.UU. fue reprogramada para el 8 de julio, mientras que en Norristown se canceló el desfile previsto para el sábado, aunque los fuegos artificiales y otras actividades recreativas continuarán según lo previsto.

“El desfile es una de las tradiciones más queridas de nuestra comunidad, y compartimos la decepción por su cancelación”, declaró la administradora municipal interina Jayne Musonye, citada por AP.

Ten en cuenta algunos cambios que puedan surgir para los eventos de este fin de semana. (Foto: Allison Robbert/AP)

Autoridades toman medidas para proteger a la población

El calor también obligó a modificar otras actividades. El Parque Militar Nacional de Gettysburg trasladó varios eventos al interior de edificios para evitar la exposición directa al sol.

Por su parte, Amtrak canceló algunas rutas ferroviarias debido a las altas temperaturas, incluida parte del servicio Acela entre Boston y Washington, además de advertir que otros trenes podrían circular a menor velocidad para proteger la infraestructura ferroviaria, provocando retrasos hasta el sábado.

Las autoridades locales también han abierto centros de enfriamiento para atender a la población. En Boston, varios museos con aire acondicionado ofrecen acceso gratuito a los residentes, mientras que en Providence, Rhode Island, las piscinas y parques acuáticos municipales ampliaron sus horarios de operación.

Nueva York pide ahorrar energía durante la ola de calor

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani pidió a los residentes ajustar sus aparatos de aire acondicionado a 78°F (26°C) para disminuir la presión sobre la red eléctrica durante el periodo de mayor consumo.

Mientras tanto, los operadores de las redes eléctricas del estado de Nueva York, Nueva Inglaterra y la región del Atlántico Medio informaron que la demanda de electricidad alcanzará niveles muy elevados durante esta semana, aunque aseguraron contar con suficiente capacidad para abastecer el consumo.

De acuerdo con PJM Interconnection, empresa que opera la red eléctrica para unos 65 millones de personas desde Nueva Jersey hasta Illinois, la demanda prevista para este jueves marcaría un récord histórico para la temporada de verano, superando incluso las proyecciones realizadas para este año. No obstante, la organización señaló que dispone de reservas suficientes para mantener la estabilidad del sistema.

La combinación de temperaturas extremas y alta humedad convierte esta ola de calor en uno de los principales desafíos para las celebraciones del 250 aniversario de EE.UU., por lo que las autoridades continúan recomendando limitar la exposición al sol, mantenerse hidratado y permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

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