Rosalía realiza un millonario aporte que puede surtir medicinas por tres meses a miles de venezolanos tras la tragedia

Las ayudas humanitarias a nivel internacional se siguen sumando para Venezuela y, en esta oportunidad, es Rosalía quien aseguró una grandiosa donación que podría surtir agua potable y medicinas a miles de afectados.

Desde que se dio a conocer la noticia del lamentable doble terremoto que acabó con la vida de más de 2,000 venezolanos, según las cifras oficiales, la cantante española ha dejado saber su solidaridad con el país sudamericano y ahora decidió sumarse al aporte económico, de acuerdo a la información directa del UNICEF en España, quienes le agradecieron públicamente por su valioso aporte.

Rosalía realiza un millonario aporte para Venezuela

La empresa dejó claro que Rosalía ayudará a los niños afectados con un aproximado de agua potable para un mes que puede llegar a ayudar hasta 30,000 niños y niñas.

Asimismo, afirmaron que podrán brindar atención médica hasta a 25,000 personas durante tres meses e igualmente ayudará a conseguir lugares seguros para los infantes que lograron superar esta lamentablemente situación en Venezuela.

“¡Muchísimas gracias, Rosalía! Tu voz no solo llena estadios y nos emociona a todos, también lleva esperanza a quien más la necesita. Gracias a tu apoyo y al de la Fundación Rosalía, miles de niños, niñas y familias más en Venezuela recibirán agua potable, atención médica y refugio seguro en un momento tan difícil”, colocó el UNICEF como pie de los flyers informativos de la donación recibida por la artista española.

Rosalía prepara una nueva canción en colaboración

Actualmente, Rosalía se encuentra en su gira “LUX Tour“, pero eso no le impide seguir produciendo canciones y también asomó en su presentación en el Kia Center un nuevo tema, tras cantar un pequeño fragmento.

Todo parece indicar que el sencillo tendrá como título “El Atardecer” y, aunque se desconoce al otro cantante, la canción será en colaboración. Algunas personas presumen que se trata del cantante puertorriqueño Álvaro Díaz.

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