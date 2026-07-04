Hoy entran en vigor las Cuentas Trump con $1,000 para recién nacidos y hasta $2,000 para algunas familias

Este sábado 4 de julio de 2026 entran oficialmente en vigor las Cuentas Trump, un nuevo programa federal que otorgará $1,000 en una cuenta de inversión a los bebés elegibles nacidos entre 2025 y 2028. Esta iniciativa, que forma parte de la Ley One Big Beautiful Bill, firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio de 2025, busca fomentar el ahorro desde el nacimiento y espera beneficiar a alrededor de 1.5 millones de niños en su primer año de operación.

Además, el beneficio no termina ahí. Empresas como Goldman Sachs y Morgan Stanley ya anunciaron que aportarán otros $1,000 para los hijos elegibles de sus empleados, mientras que el gobierno ha invitado a más compañías a sumarse al programa. Para algunas familias, esto significa que la cuenta podría comenzar con hasta $2,000.

¿Qué son las Cuentas Trump y cómo funciona el dinero?

Las Cuentas Trump, conocidas oficialmente como cuentas 530A, son cuentas individuales de inversión a largo plazo creadas a nombre de un menor de edad. Funcionan de manera similar a una cuenta de retiro individual (IRA en inglés): donde el dinero crece libre de impuestos hasta que el beneficiario cumpla 18 años.

El Tesoro deposita $1,000 como “semilla” inicial. Ese dinero se invierte automáticamente en fondos indexados del mercado de valores estadounidense, con una comisión máxima de 0.10% anual. El Banco de Nueva York Mellon administrará las cuentas inicialmente, y las familias podrán dar seguimiento a través de la aplicación oficial ‘Trump Accounts’, desarrollada en alianza con Robinhood.

“Estamos dando a cada niño en América la propiedad del futuro de este país”, sostuvo el presidente Trump durante el anuncio oficial de este programa, en enero de 2026.

¿Quién califica para los $1,000 de las Cuentas Trump?

El requisito central es evidente: el bebé beneficiario debe ser ciudadano estadounidense, tener número de Seguro Social y haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Un punto crítico para familias de estatus migratorio mixto: cualquier padre o tutor puede abrir la cuenta, independientemente de su situación migratoria, siempre que el niño sea ciudadano estadounidense con número de Seguro Social. Pero la elegibilidad es del niño, no de los padres.

Una restricción importante: Los niños nacidos antes de 2025 no recibirán los $1,000 del Tesoro. Sin embargo, menores de 10 años que vivan en códigos postales con ingreso familiar promedio de $150,000 o menos pueden recibir $250 gracias a una donación de $6,250 millones a cargo de los empresarios Michael y Susan Dell.

En la ciudad de Nueva York, cerca de 754,200 niños serán elegibles para esa donación, mientras que unos 186,900 bebés califican para los $1,000 que otorga el Tesoro, según datos del Departamento del Tesoro.

Las aportaciones del sector privado a los bebés del futuro

Apenas este miércoles, instituciones financieras como Goldman Sachs y Morgan Stanley anunciaron contribuciones adicionales de $1,000 a las Cuentas Trump de los hijos elegibles de sus empleados en Estados Unidos.

“Comenzar temprano y mantener la inversión a largo plazo es una de las formas más confiables en que las familias estadounidenses construyen seguridad financiera duradera”, afirmó David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, en el anuncio oficial.

Otras empresas que ya confirmaron contribuciones similares son Uber, Intel, IBM, Nvidia y Steak ‘n Shake. Por su parte, la administración Trump lanzó el llamado ‘Desafío 50 Estados’ (50 State Challenge) para incorporar más compromisos corporativos.

¿Cuánto pueden crecer los $1,000 de una Cuenta Trump con el tiempo?

De acuerdo con el sitio oficial TrumpAccounts.gov estos son los escenarios de rendimiento proyectados, basados en el rendimiento histórico del S&P 500 (más de 10% anual):

Con solo el $1,000 inicial del Tesoro y sin aportes adicionales: ~$6,000 a los 18 años

Con el $1,000 inicial más $5,000 anuales de aportaciones familiares: ~$271,000 a los 18 años

de aportaciones familiares: Con aportes máximos durante décadas: proyecciones de hasta $13 millones a los 55 años

Esas proyecciones asumen rendimientos sostenidos. Por su parte, analistas de Morningstar estiman un retorno promedio más conservador de 6.3% anual para la próxima década. En términos prácticos, el $1,000 inicial, sin ninguna otra aportación, podría convertirse en aproximadamente $3,570 para cuando el niño cumpla 18 años.

Cómo abrir una Cuenta Trump hoy mismo

El registro es gratuito y no requiere hacer ningún depósito para recibir los $1,000 del gobierno. Los pasos son:

Visitar TrumpAccounts.gov o el portal del IRS en IRS.gov Completar el Formulario 4547 del IRS (al presentar la declaración de impuestos o en línea) Descargar la aplicación Trump Accounts para activar y administrar la cuenta

Si la cuenta no está abierta hoy, el programa sigue disponible. Se puede registrar en cualquier momento mientras el niño tenga menos de 18 años. Las comunicaciones oficiales llegarán únicamente por correo electrónico desde no-reply@trumpaccounts.treasury.gov. Para evitar actividades fraudulentas, el Tesoro advierte: “Si recibes una llamada o mensaje de texto sobre una Cuenta Trump, no respondas, probablemente es una estafa”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la entrada en vigor de las Cuentas Trump

¿Pueden abrir una Cuenta Trump padres indocumentados?

Sí. La elegibilidad corresponde al niño, no a los padres. Cualquier padre, tutor legal, hermano adulto o abuelo puede abrir la cuenta, para un niño que sea ciudadano estadounidense con número de Seguro Social.

¿Qué pasa si mi bebé nació antes de 2025?

No recibirá los $1,000 del Tesoro. Niños de hasta 10 años que vivan en zonas con ingreso promedio de hasta $150,000 pueden recibir $250 de la donación Dell. Todos los menores de 18 pueden abrir la cuenta y recibir aportaciones familiares.

¿Cuándo puede el niño usar ese dinero?

Al cumplir 18 años, la cuenta se convierte en una IRA tradicional. Los retiros están sujetos a impuestos sobre la renta. Los realizados antes de los 59½ años también incurren en una penalización adicional del 10%.”

¿Cuánto puede contribuir la familia cada año?

El límite combinado es de $5,000 anuales de familiares y amigos. Los empleadores pueden aportar hasta $2,500 por trabajador dentro de ese mismo límite. Donaciones de organizaciones caritativas o gobiernos locales no cuentan hacia ese límite.

¿Es seguro registrarse en TrumpAccounts.gov?

Sí, es el portal oficial del Departamento del Tesoro. El Tesoro advierte explícitamente que no contactará a las familias por llamada ni mensaje de texto, solo por correo electrónico.

Conclusión

Los $1,000 iniciales de las Cuentas Trump son reales y el registro es gratuito. Pero el verdadero valor del programa es el hábito de inversión que puede construirse sobre esa base durante 18 años. Para las familias hispanas que históricamente han tenido menor acceso a cuentas de inversión y al mercado de valores, esta cuenta representa una entrada concreta al sistema financiero desde el nacimiento.

La pregunta más importante sobre este dinero es si las familias que más necesitan de este apoyo tendrán información suficiente para hacerlo antes de que el tema deje de ser noticia.

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