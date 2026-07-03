Cómo hacer el pastel de bandera: la receta fácil que puedes preparar con anticipación

El pastel de bandera de los Estados Unidos es uno de los postres más buscados para darle un toque dulce y patriótico a la vez a la festividad de la independencia. Si buscas ahorrar tiempo, lo puedes hornear hasta tres días antes y luego decorarlo con los colores rojo, blanco y azul.

¿Qué es el pastel con forma de bandera y por qué triunfa?

Es un postre clásico elaborado con una masa batida de textura firme —similar a un bizcocho tradicional— ideal para soportar el peso de las frutas sin perder estructura. En la receta original de Southern Living, tanto la base como la cobertura ofrecen un intenso sabor a vainilla, complementado por un glaseado cremoso y mantecoso, y una decoración patriótica a base de arándanos y frambuesas frescas.

Sus grandes ventajas en la cocina profesional y casera son:

Eficiencia en tiempos: este pastel festivo solo requiere unos 20 minutos de preparación activa. Las bayas decorativas se preparan fácilmente en comparación con otras decoraciones.

este pastel festivo solo requiere unos 20 minutos de preparación activa. Las bayas decorativas se preparan fácilmente en comparación con otras decoraciones. Fácil de decorar: aunque el pastel admite variaciones en el sabor del bizcocho, se pueden agregar chispas de colores para un estilo funfetti. También se pueden sustituir las frambuesas por fresas en rodajas .

aunque el pastel admite variaciones en el sabor del bizcocho, se pueden agregar chispas de colores para un estilo funfetti. También se pueden sustituir las frambuesas por . Preparación anticipada: esta preparación, ideal para eventos y celebraciones al aire libre, se puede hornear, enfriar y glasear hasta con dos días de anticipación; solo hay que colocar la fruta justo antes de servir.

Paso a paso para hacer pastel de bandera

Ingredientes

Para el pastel:

2 1/2 tazas de harina de trigo común (10 5/8 oz.)

común (10 5/8 oz.) 1 1/2 tazas de azúcar granulada

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

3/4 cucharadita de sal de mesa

1 1/2 tazas de suero de leche entero

entero 1/2 taza de aceite de canola

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 huevos grandes

Para el glaseado:

1 taza de mantequilla sin sal, ablandada

5 tazas de azúcar glas (20 oz.)

(20 oz.) 1/4 taza de leche

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de sal de mesa

Para la decoración:

1/2 taza de arándanos

3 tazas de frambuesas

Procedimiento

1. Preparación y horneado

Precalienta el horno a 175 °C (350 °F) y cubre un molde de 33 x 23 cm con papel pergamino, dejando que sobresalga por los lados.

a 175 °C (350 °F) y cubre un molde de 33 x 23 cm con papel pergamino, dejando que sobresalga por los lados. Mezcla los secos: en un recipiente grande, agrega la harina, el azúcar, el bicarbonato de sodio y la sal, y mezcla bien.

en un recipiente grande, agrega la harina, el azúcar, el bicarbonato de sodio y la sal, y mezcla bien. Mezcla los húmedos: en otro recipiente, bate el suero de leche (leche agria), el aceite, la vainilla y los huevos.

en otro recipiente, bate el suero de leche (leche agria), el aceite, la vainilla y los huevos. Integra todo: agrega con movimientos envolventes los ingredientes húmedos en los secos hasta lograr una masa homogénea .

agrega con movimientos envolventes los ingredientes húmedos en los secos hasta lograr una . Hornea: pasa la mezcla al molde y hornea de 30 a 33 minutos (o hasta que un palillo salga limpio). Deja enfriar 10 minutos en el molde y luego por completo sobre una rejilla.

2. El glaseado: este glaseado se hace en tres pasos. Primero, bate la mantequilla a velocidad media hasta que esté esponjosa (unos 2 minutos). Luego, agrega el azúcar glas, la leche, la vainilla y la sal. Finalmente, sube a velocidad media y bate de 1 a 2 minutos más hasta obtener una consistencia suave.

3. Decoración temática: para decorar, solo debes extender el glaseado de forma uniforme por la superficie y los lados. Recuerda que las frutas frescas se colocan justo antes de servir, es decir, no la noche anterior, para garantizar su frescura. Coloca los arándanos en la esquina superior izquierda (simulando las estrellas) y las frambuesas en filas horizontales para crear las franjas.

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