Los Luzeros de Rioverde rinden homenaje a los Tigres del Norte con el tema “Ni parientes somos”

La generación de relevo en la música regional mexicana sigue demostrando lo que lo llevó a seguir esos pasos y, recientemente, la banda de Los Luzeros de Rioverde le rindió un homenaje a Los Tigres del Norte tras interpretar su éxito “Ni Parientes Somos”.

Los pequeños artistas se mantienen activos tanto en su gira por Estados Unidos como en las grabaciones de nuevos temas, sacando dos sencillos el pasado jueves, uno de ellos para recordar a la reconocida banda que cuenta con más de 55 años de vigencia, siendo ya un símbolo de la música norteña.

“Ni Parientes Somos” para rendir homenaje

Esta es una de las canciones más icónicas de Los Tigres del Norte, lanzada en 1989 y que narra la historia de alguien que acepta con total madurez, consciente de que todo llega a su final y no debe aferrarse, ni rogar de ninguna manera. Su ritmo puede definirse como una canción ranchera norteña clásica.

Ahora, de manera de honrarlos, la joven agrupación recreó este sencillo, con un mensaje dedicado a los veteranos artistas. “Con mucho respeto y admiración, rendimos este homenaje a los Jefes de Jefes, Los Tigres del Norte, interpretando una de sus grandes canciones”, fue parte del pie del fragmento del video que compartieron a través de su cuenta de Instagram.

Los Luzeros también honran a Magdaleno Oliva

Asimismo, Los Luzeros también estrenaron recientemente otro clásico de la música regional mexicana, titulado “El Gato Bacho”, haciendo honor al compositor Magdaleno Oliva y a Las Jilguerillas, intérpretes de este sencillo estrenado en 1976.

“El Gato Bacho” es una canción dedicada a aquellos hombres arrogantes y que aparentan tener muchas riquezas, aunque la mujer lo expone firmemente con versos muy directos. Otros artistas recordados, como Jenni Rivera, también han entonado este clásico del género.

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