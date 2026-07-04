Mick Jagger elogia el talento de Paul McCartney en las grabaciones del nuevo disco de The Rolling Stones

Cuando de talento y longevidad se habla, la banda referente es la de los Rolling Stones y una unión con Paul McCartney marca uno de los juntes más grandes que ha podido ocurrir en el género del rock. De hecho, Mick Jagger, vocalista principal de la banda, afirma que se han entendido a la “perfección” en las grabaciones para el nuevo disco “Foreign Tongues”.

Esta producción será lanzada el próximo 10 de julio y cuenta con 14 temas inclinados principalmente hacia los ritmos country, rock y blues. Este trabajo llega después de “Hackney Diamonds”, un disco que contó con un reconocimiento en los Grammy.

Mick Jagger elogia la rapidez de Paul McCartney para trabajar

Una de las colaboraciones de “Foreign Tongues” es con el legendario, al igual que la banda, Paul McCartney con el tema “Covered In You”, y Jagger afirma que McCartney solamente necesitó 10 minutos para acoplar su adaptación en el bajo, algo que dejó “boquiabiertos” a los Rolling Stones, a pesar de la veteranía de sus miembros de la banda.

Bastó una indicación y McCartney tomó el bajo, ajustó el sonido y entregó una base sólida y potente en tiempo récord. “Fue muy fácil”, resumió Jagger, asombrado por la destreza y frescura de su colega, algo que no había en colaboraciones previas con el artista de 84 años.

Cabe destacar que la colaboración entre Paul McCartney y los Rolling Stones comenzó en 1967, cuando hizo los coros junto a John Lennon de “We Love You”, uno de los éxitos de la banda británica.

La sincronización y sintonía que ha quedado manifiesta nuevamente entre estos talentosos artistas solamente aumenta las expectativas de los seguidores del rock referente a este sencillo que se estrenará en menos de una semana. La satisfacción de todos los protagonistas al escuchar el resultado final fue notable en el estudio.

Estas son todas las colaboraciones que ha tenido Paul McCartney con los Rolling Stones

“I Wanna Be Your Man” (1963) : Fue la primera en la que el exBeatle colaboró con los Rolling Stones, haciéndolo junto a John Lennon en la composición del tema para cederlo a la banda.

: Fue la primera en la que el exBeatle colaboró con los Rolling Stones, haciéndolo junto a John Lennon en la composición del tema para cederlo a la banda. “We Love You” (1967) : Paul McCartney y John Lennon participaron haciendo los coros en esta canción de los Stones.

: Paul McCartney y John Lennon participaron haciendo los coros en esta canción de los Stones. “Bite My Head Off” (2023) : El veterano Paul también realizó su aporte en bajo con un modelo Höfner para este potente tema de corte punk, incluido en el álbum de los Stones titulado “Hackney Diamonds“.

: El veterano Paul también realizó su aporte en bajo con un modelo Höfner para este potente tema de corte punk, incluido en el álbum de los Stones titulado “Hackney Diamonds“. “Covered In You” (2026): El ex-Beatle volvió a unirse a sus majestades satánicas tocando el bajo en esta canción perteneciente al álbum de estudio Foreign Tongues.

Ya hay un par de temas del disco disponibles

“Rough and Twisted” es el título del primer sencillo y adelanto del nuevo álbum de The Rolling Stones, “Foreign Tongues”. “In the Stars” también está ya disponible en las distintas plataformas musicales.

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